Bărbat din Arad, trimis în judecată pentru omor. Și-a târât fosta concubină cu mașina peste un kilometru

Un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor și lipsire de libertate, după ce și-a târât fosta concubină cu mașina peste un kilometru, cu o viteză de peste 100 km/h. Incidentul tragic a avut loc în luna august, în urma unei certe la locul de muncă al femeii. Victima a murit din cauza rănilor grave suferite. Procurorii arădeni au finalizat ancheta și au înaintat dosarul spre judecare Tribunalului Arad.

de Redactia Observator

la 29.10.2025 , 16:32
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad a anunţat că un bărbat din Arad a fost trimis în judecată pentru omor şi lipsire de libertate în mod ilegal. Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut în data de 5 august 2025, după o ceartă între inculpat şi fosta sa concubină, transmite News.ro.

Anchetatorii au stabilit că, în acea seară, cei doi s-au întâlnit la locul de muncă al victimei, în oraşul Chişineu Criş, unde bărbatul a ajuns cu o maşină. Aceştia s-au luat la ceartă, iar la un moment dat, bărbatul s-a urcat în maşină şi i-a adresat jigniri fostei concubine, prin geamul deschis al portierei din dreapta. Aceasta a venit spre maşină şi s-a aplecat în interior, prin geamul deschis, zgâriindu-l pe bărbat pe frunte şi pe nas. În acel moment, bărbatul a apucat-o de mână pe fosta sa concubină şi a pornit maşină cu femeia atârnată de autoturism. 

A târât-o cu mașina peste un kilometru

Arădeanul şi-a continuat deplasarea aproximativ un kilometru şi jumătate, cu o viteză de peste 100 de km/h, spre localitatea Sintea Mare, unde i-a dat drumul din mână femeii, care s-a prăbuşit epuizată pe asfalt, lovindu-se puternic la cap şi pe corp.

Din cauza rănilor grave, femeia a murit, cadavrul ei fiind găsit în cursul nopţii, la aproape cinci metri de acostament.

Autopsia a confirmat că decesul a fost cauzat de multiple traumatisme cranio-cerebrale. Potrivit raportului medico-legal, leziunile au fost produse în urma unui impact violent, iar moartea a fost direct legată de mecanismul în care victima a fost târâtă şi proiectată pe asfalt.

În urma probelor administrate, dosarul a fost înaintat spre soluţionare Tribunalului Arad.

