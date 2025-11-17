14 poliţişti şi un procuror sunt acuzaţi de neglijenţe grave în cazul tinerei de 26 de ani din Teleorman, care le-a cerut ajutorul înainte să fie omorâtă de soţul ei, cu copilul în braţe. Reclamaţiile împotriva agresorului au fost tratate superficial, iar victima putea fi salvată dacă nu ar fi fost ignorată de anchetatori, arată rezultatele unui control oficial. Astăzi, tatăl femeii a primit un proces-verbal şi un avertisment - unul dintre apelurile lui la 112, în apărarea fiicei, a fost considerat abuziv.

"Dacă poliţia îşi făcea treaba, fiică-mea era în viaţă", spune tatăl victimei.

Un lung şir de erori jurdiciare a dus la moartea Mihaelei, arată controlul făcut de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Sesizările tinerei, înjunghiată în faţa unei biserici, nu au fost tratate riguros.

Raportul oficial arată că procurorul şi poliţiştii au tratat cazul cu superficialitate. Cu două săptămâni înainte de crimă, femeia a reclamat că a fost bătută de soţul ei. Deşi avea răni vizibile, poliţiştii au scris în dosar că nu prezenta urme de violenţă.

"Eu sunam la poliţie, poliţia nu lua măsuri. S-a întâmplat necazul. I-as trasnmite, ce suferinţă am eu în corp, în familie, să aibă el în familia lui. Atât pot să îi transmit. Nu a fost în stare să ia măsuri. Nu am nevoie de condoleanţe. Trebuia să facă legea înainte să fie fiica mea moartă", povesteşte tatăl.

În plus, poliţiştii nu au anunţat-o pe Mihaela că expiră ordinul de protecţie împotriva soţului violent, ca să poată cere prelungirea restricţiei, şi nici nu au audiat toţi martorii. După ce tânăra a reclamat că fost violată de partener, bărbatul a fost lăsat în libertate, deşi a recunoscut abuzul.

Tatăl victimei, care încerca disperat să ceară ajutor, a primit astăzi avertisment pentru că a sunat la 112, îngrozit de ameninţările ginerului. "Ei mi-au dat proces verbal că nu e justificat, dar vedeţi că este justificat, că a făcut crimă", spune tatăl.

14 poliţişti şi un procuror, anchetaţi pentru neglijenţă

Procurorul care a instrumentat cazul Mihaelei este cercetat disciplinar. Procurorul General a sesizat şi Ministerul Afacerilor Interne. Şeful Poliţiei recunoaşte că subalternii au greşit. 14 poliţişti, printre care şase cu funcţii de conducere, sunt cercetaţi în acest caz.

"Aceștia nu au respectat toți pașii procedurali în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Este foarte clar că dacă ar fi respectat procedurile în vigoare, nu am fi ajuns în această situaţie. Nu vom ezita să luăm măsuri drastice", spune Benone Marian Matei, şeful Poliţiei Române.

Crima îngrozitoare s-a petrecut la mai puțin de trei minute de sediul Poliției din localitate. Luni, la ora 15, ușa secției era încuiată, iar înăuntru nu era niciun polițist. Ironic sau nu, pe geamul postului de poliţiei din Beciu e poza lui Emil Gînj.

Şeful Poliţiei Române a cerut să fie anchetaţi şi trei poliţişti în cazul Emil Gînj, cel mai căutat individ din ţară. Bărbatul este de negăsit de patru luni, după ce şi-a omorât iubita şi i-a incendiat casa din Mureş. Era căutat de un an pentru violențe împotriva victimei. Dan Rusu, lector universitar în criminologie la Universitatea din Birmingham, vede un numitor comun în crimele din Teleorman şi Mureş.

"Incapacitatea unor instituţii de a identifica riscul din timp, femicidul intim nu apare dintr-un vacum, apare printr-o serie de complicităţi, inclusiv printr-o serie de complicităţi a unor instituţii care nu cred victimele. Această incapacitate a instituţiilor să prezică riscurile, să implementeze planuri de siguranţă la timp", spune Dan Rusu, criminolog.

51 de femei au fost ucise anul acesta de foşti sau actuali parteneri.

