Femeie găsită plină de răni în grădină, în Caraş-Severin. A murit la spital; fiul ei ar fi principalul suspect

O femeie din Caraș-Severin a fost găsită în grădina casei, cu urme vizibile de violenţă pe corp. Vecinul care a descoperit-o a sunat imediat la 112, însă victima a murit la spital, în ciuda eforturilor medicilor. Poliţiştii îl caută acum pe fiul ei, un bărbat de 51 de ani, suspectat că ar fi implicat în tragedie, potrivit News.ro.

"Astăzi, poliţişti de la Poliţia Oraşului Moldova Nouă au fost sesizaţi că o femeie a fost găsită de un vecin, căzută în grădina locuinţei proprii, având semne vizibile de violenţă pe corp. Aceasta a fost preluată de un echipaj medical şi transportată la spital, unde s-au efectuat manevrele de resuscitare, iar ulterior s-a declarat decesul", a transmis IPJ Caraş- Severin.

Potrivit poliţiştilor, femeia locuia împreună cu fiul ei, în vârstă de 51 de ani.

"Conducerea Inspectoratului a dispus deplasarea de urgenţă la faţa locului a unei echipe operative, formate din specialişti de la Serviciul de Investigaţii Criminale şi Serviciul Criminalistic, care a efectuat cercetarea la faţa locului. De asemenea, au fost dispuse măsuri urgente pentru depistarea fiului femeii, bănuit de comiterea faptei, fiind constituite echipe de căutare şi filtre rutiere", a mai precizat IPJ Caraş-Severin.

