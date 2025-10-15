Crimă înfiorătoare la Sibiu. Un bărbat a fost ucis şi apoi îngropat parţial într-o zonă cu vegetaţie din oraş. Cazul a ajuns în atenţia poliţiei după ce cadavrul victimei a fost descoperit întâmplător. Poliţiştii au arestat preventiv doi suspecţi, un bărbat şi o femeie.

Cei doi suspecți de producerea oribilei fapte, respectiv femeia de 52 de ani și bărbatul cu un an mai în vârstă, trăiau în concubinaj, dar, spun anchetatorii, adeseori îl primeau în vizită în locuința lor improvizată și pe bărbatul de 67 de ani.

La fel s-a întâmplat și în seara de 11 septembrie, când cei trei s-au întâlnit acolo și au consumat alcool. La un moment dat, nu se știe din ce motiv au început să se certe, iar cei doi concubini l-au bătut pe cel mai în vârstă. I-au aplicat multiple lovituri, în special în zona capului, până când l-au lăsat fără suflare.

Ulterior, au vrut să ascundă oribila faptă și au târât cadavrul la aproximativ 200 de metri într-o zonă cu vegetație extrem de deasă, unde au încercat să-l ascundă și chiar să-l acopere. După aproximativ două săptămâni, un trecător a găsit întâmplător trupul neînsuplețit și a sunat la 112.

Cei doi suspecţi, bărbatul și femeia, au fost arestați preventiv pe rând la distanță de câteva zile, dar nu au declarat foarte multe în fața anchetatorilor. Acum, procurorii încearcă să stabilească care a fost motivul crimei, dar cred că totul ar fi izbucnit din cauza geloziei, pentru că apropiații spun că femeia avea o relație atât cu bărbatul de 53 de ani cât și cu cel de 67 de ani.

