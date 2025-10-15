Crimă înfiorătoare la Sibiu. Un bărbat a fost ucis cu brutalitate și îngropat, după o ceartă

Un bărbat a fost omorât și îngropat într-o zonă cu vegetație din orașul Sibiu. Două persoane, un bărbat și o femeie, au fost arestate preventiv în acest caz.

Crimă înfiorătoare la Sibiu. Bărbat a fost ucis cu brutalitate și îngropat, după o ceartă - Arhivă

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, procurorii s-a sesizat din oficiu, în luna septembrie, în acest caz în urma unui apel primit la 112, cu privire la săvârşirea infracţiunii de omor.

În 25 septembrie a fost sesizată prin apel al 112 găsirea unui cadavru de sex masculin cu identitate necunoscută într-o zonă cu vegetaţie din municipiul Sibiu, cadavrul fiind parţial îngropat.

În urma cercetărilor s-a stabilit că, în 11 septembrie, în timp ce se afla la baraca improvizată în care locuia, situată într-o grădină împrejmuită, o femeie de 52 de ani, a exercitat, împreună cu un bărbat de 53 de ani, cu intenţie, mai multe acte de agresiune fizică asupra victimei, un bărbat în vârstă de 67 de ani, cauzând decesul acesteia. Inculpaţii au îngropat apoi cadavrul la circa 200 de metri, într-o zonă cu vegetaţie.

Articolul continuă după reclamă

Autorii şi victima se cunoşteau anterior, între cei trei existând o stare conflictuală.

Bărbatul a fost arestat preventiv în 30 septembrie. Ulterior acțiunea penală a fost extinsă și asupra femeii, care în 10 octombrie a fost arestată preventiv.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰