Video Bătaie cu săbii şi topoare, în plină stradă, între două clanuri din Brăila

O zonă intens circulată din Brăila a fost scena unei încăierări violente între mai multe persoane. Este vorba despre două grupări care ar avea conexiuni cu lumea interlopă. S-au folosit bâte, săbii şi topoare.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 12:15

Cele două grupări s-au intersectat în trafic, iar situaţia a degenerat rapid, scrie Debraila.ro.

Martorii povestesc că totul s-a petrecut fulgerător. Mai mulţi bărbaţi au coborât din trei maşini şi au început să se lovească în văzul tuturor, printre claxoanele şoferilor blocaţi în trafic. La un moment dat, o tânără a ieşit dintr-un autoturism şi a luat-o la fugă.

Se pare că doar o persoană a ajuns la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. Niciunul dintre cei implicaţi nu a depus plângere penală şi nu a solicitat emiterea unui ordin de potecţie.

Două clanuri din Brăila s-au bătut cu săbii şi topoare în mijlocul străzii

Poliţia a deschis totuşi un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe.

bataie clanuri braila sabii topoare
