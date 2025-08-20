Video Bătaie cu săbii şi topoare, în plină stradă, între două clanuri din Brăila
O zonă intens circulată din Brăila a fost scena unei încăierări violente între mai multe persoane. Este vorba despre două grupări care ar avea conexiuni cu lumea interlopă. S-au folosit bâte, săbii şi topoare.
Cele două grupări s-au intersectat în trafic, iar situaţia a degenerat rapid, scrie Debraila.ro.
Martorii povestesc că totul s-a petrecut fulgerător. Mai mulţi bărbaţi au coborât din trei maşini şi au început să se lovească în văzul tuturor, printre claxoanele şoferilor blocaţi în trafic. La un moment dat, o tânără a ieşit dintr-un autoturism şi a luat-o la fugă.
Se pare că doar o persoană a ajuns la spital, având nevoie de îngrijiri medicale. Niciunul dintre cei implicaţi nu a depus plângere penală şi nu a solicitat emiterea unui ordin de potecţie.
Poliţia a deschis totuşi un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovirea sau alte violenţe.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰