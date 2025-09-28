Antena Meniu Search
Video Bătaie în Centrul Vechi. Mai multe persoane şi-au împărţit pumni şi picioare. De la ce a pornit totul

Conflict cu pumni şi picioare în Centrul Vechi. Pe fondul unui conflict spontan, mai mulţi bărbaţi au fost evacuaţi din incinta unui local.

de Redactia Observator

la 28.09.2025 , 11:22

Conform informaţiilor furnizate de Poliţie, mai multe persoane ar fi fost scoase afară de către trei agenți de securitate, unde conflictul ar fi degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către aceștia.

De asemenea, conform sursei citate, persoanele vătămate au refuzat îngrijiri medicale.

Toate persoanele implicate în incident au fost sediul unităţii de poliţie, pentru audieri.

Redactia Observator
