Conflict cu pumni şi picioare în Centrul Vechi. Pe fondul unui conflict spontan, mai mulţi bărbaţi au fost evacuaţi din incinta unui local.

Conform informaţiilor furnizate de Poliţie, mai multe persoane ar fi fost scoase afară de către trei agenți de securitate, unde conflictul ar fi degenerat, iar patru persoane ar fi fost agresate fizic de către aceștia.

De asemenea, conform sursei citate, persoanele vătămate au refuzat îngrijiri medicale.

Toate persoanele implicate în incident au fost sediul unităţii de poliţie, pentru audieri.

