Două persoane au ajuns de urgenţă la spital, după un accident provocat de un tânăr băut şi cu permisul suspedat. Imediat după impact, şoferul vinovat a fugi de la locul accidentului.

de Redactia Observator

la 03.10.2025 , 09:00

Accidentul a avut loc în municipiul Slatina. Autoturismul condus de tânărul de 22 de ani a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de un bărbat de 40 de ani. În urma impactului, bărbatul şi o femeie pasageră în autoturismul său au fost transportaţi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina.

Imediat după imapctul violent, tânărul de 22 de ani a fugit de la locul accidentului.  Ulterior a mers singur la spital. Aparatul etilotest a indicat o valoare 0,56 mg/l alcool pur în aerul respirat.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pe numele lui pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis şi părăsirea locului accidentului fără încuviințarea poliției.

