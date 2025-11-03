Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Beat şi nervos pe soţie, un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat Bichonul de la etajul 2. Acum are dosar penal

Un bărbat de 32 de ani, din oraşul Călan, a fost reţinut de poliţişti după ce, în urma unui conflict cu soţia şi pe fondul consumului de alcool, şi-a aruncat căţelul de la etajul doi al blocului în care locuia, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 03.11.2025 , 14:45
Beat şi nervos pe soţie, un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat Bichonul de la etajul 2. Acum are dosar penal Beat şi nervos pe soţie, un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat Bichonul de la etajul 2. Acum are dosar penal - Renasterea.ro / IPJ Hunedoara

Cazul a fost sesizat Poliţiei Călan prin numărul de urgenţă 112, iar poliţiştii au găsit căţelul de talie mică pe ciment, fără să se poată mişca şi cu semne evidente de durere şi suferinţă fizică.

"La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Hunedoara, în vederea efectuării de verificări şi examinării animalului. Aceştia au constatat că exemplarul canin aparţine rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ cinci luni", a precizat sursa citată.

Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate, unde a rămas internat.

Articolul continuă după reclamă

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de rănire cu intenţie a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, arată IPJ Hunedoara.

Făptaşul a fost reţinut şi i s-a întocmit dosar penal

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de luni să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.

Conform datelor statistice, de la începutul acestui an, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Hunedoara au intervenit în numeroase situaţii în care animalele se aflau în pericol, salvând viaţa a 25 de câini şi patru pisici, care au fost trimişi în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost.

Poliţiştii le reamintesc cetăţenilor că orice formă de cruzime, violenţă sau neglijare a animalelor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Sesizările privind abuzurile asupra animalelor pot fi făcute la numărul unic de urgenţă 112 sau direct la Biroul pentru Protecţia Animalelor - IPJ Hunedoara.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hunedoara beat caine
Înapoi la Homepage
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: “Tâlhăria e tâlhărie!”
Acuze fără precedent la adresa milionarului român care are un salariu de 33.000 de euro pe lună: &#8220;Tâlhăria e tâlhărie!&#8221;
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
Gigi Becali a anunțat că plătește 6 milioane de euro pentru 4 transferuri la FCSB: unul este un român din străinătate! Exclusiv
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
După filmările scandaloase de la petreceri, fosta prim-ministră finlandeză Sanna Marin face un anunț surprinzător
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine?
Observator » Evenimente » Beat şi nervos pe soţie, un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat Bichonul de la etajul 2. Acum are dosar penal