Un bărbat de 32 de ani, din oraşul Călan, a fost reţinut de poliţişti după ce, în urma unui conflict cu soţia şi pe fondul consumului de alcool, şi-a aruncat căţelul de la etajul doi al blocului în care locuia, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara, citat de Agerpres.

Beat şi nervos pe soţie, un bărbat din Hunedoara şi-a aruncat Bichonul de la etajul 2. Acum are dosar penal - Renasterea.ro / IPJ Hunedoara

Cazul a fost sesizat Poliţiei Călan prin numărul de urgenţă 112, iar poliţiştii au găsit căţelul de talie mică pe ciment, fără să se poată mişca şi cu semne evidente de durere şi suferinţă fizică.

"La faţa locului s-au deplasat şi poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Hunedoara, în vederea efectuării de verificări şi examinării animalului. Aceştia au constatat că exemplarul canin aparţine rasei Bichon, femelă, în vârstă de aproximativ cinci luni", a precizat sursa citată.

Animalul a fost transportat la o unitate medical-veterinară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate, unde a rămas internat.

Articolul continuă după reclamă

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru infracţiunea de rănire cu intenţie a animalelor, conform Legii nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, republicată, arată IPJ Hunedoara.

Făptaşul a fost reţinut şi i s-a întocmit dosar penal

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de luni să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare.

Conform datelor statistice, de la începutul acestui an, poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor din cadrul IPJ Hunedoara au intervenit în numeroase situaţii în care animalele se aflau în pericol, salvând viaţa a 25 de câini şi patru pisici, care au fost trimişi în adăposturi autorizate, prin emiterea a 11 ordine de plasare în adăpost.

Poliţiştii le reamintesc cetăţenilor că orice formă de cruzime, violenţă sau neglijare a animalelor constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.

Sesizările privind abuzurile asupra animalelor pot fi făcute la numărul unic de urgenţă 112 sau direct la Biroul pentru Protecţia Animalelor - IPJ Hunedoara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că staţiunile de schi din România au devenit mai scumpe decât cele din țările vecine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰