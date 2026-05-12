Surse: Dosar penal după moartea beluşului de la Maternitatea Polizu. Părinţii fac acuzaţii grave

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă după moartea suspectă a unui nou-născut la Maternitatea Polizu din Bucureşti. Anchetatorii aşteaptă acum rezultatul necropsiei efectuate la INML, în timp ce părinţii acuză că bebeluşul ar fi contractat o infecţie nosocomială în spital şi ar fi fost lăsat să moară într-un incubator.

Conform surselor, ancheta este în faza preliminară, fiind aşteptat rezultatul necropsiei efectuate la INML. Cazul a fost semnalat iniţial de avocatul Adrian Cuculis, potrivit Agerpres.

"Un nou caz şocant se desfăşoară zilele acestea în Maternitatea Polizu. După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe, trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat calificat, de data aceasta părinţii unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebeluşul să putrezească în timp ce era în viaţă. Prea multe informaţii nu sunt necesare, având în vedere pozele cu ultimele zile de viaţă ale copilului şi faţă de care sunt acuzaţi medicii că nu ar fi făcut absolut nimic să îi salveze nu doar viaţa, ci să-i curme suferinţa. Pe rol există deja o cercetare penală cu privire la moartea suspectă a bebeluşului, iar părinţii au sesizat Colegiul Medicilor, comisia DSP şi aşteaptă rezultatul INML. De menţionat este faptul că micuţul contractase infecţie nosocomială din spital", a precizat avocatul Adrian Cuculis într-un mesaj transmis presei luni.

Ce au găsit inspectorii DSP la Maternitatea Polizu

Tot referitor la acest caz, Ministerul Sănătăţii a anunţat marţi că Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti nu a descoperit nereguli privind condiţiile igienico-sanitare la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu - Rusescu" - Maternitatea Polizu în cadrul verificărilor efectuate după decesul în luna martie al unui nou-născut prematur, însă a constatat o neconformitate în documentaţia de screening la internare.

"În urma verificărilor, inspectorii sanitari nu au constatat neconformităţi privind condiţiile igienico-sanitare, modul de utilizare a produselor biocide, planul de autocontrol, respectarea Protocolului de screening pentru pacientul verificat, întocmirea fişei IAAM şi declararea acesteia. Totodată, a fost verificată şi foaia de observaţie clinică (FOCG) mamă - nou-născut, constatându-se faptul că nu a fost efectuat screeningul la internare, conform protocolului în vigoare. Pentru această neconformitate a fost aplicată medicului curant o sancţiune contravenţională, în conformitate cu prevederile HG nr. 857/2011, art. 32, lit. k), în cuantum de 2.000 lei", a transmis ministerul.

Colegiul Medicilor, sesizat pentru posibil malpraxis

Potrivit sursei citate, inspectorii sanitari au sesizat Colegiul Medicilor din România pentru aspectele care vizează un posibil caz de malpraxis medical.

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a analizat foile de observaţie clinică (FOCG) ale nou-născutului, dar şi documentele care atestă efectuarea operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, produsele biocide utilizate, fişa de declarare a infecţiilor nosocomiale (IAAM), precum şi protocolul de screening al pacientului.

Presa centrală a relatat că părinţii au acuzat că nou-născutul ar fi fost lăsat să moară într-un incubator, după ce ar fi contractat o infecţie nosocomială în spital.

