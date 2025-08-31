Ultima zi a BIAS 2025 a început spectaculos, cu demonstrațiile supersonicelor F-16, eleganța formației Patrouille de France și adrenalina Iacărilor Acrobați. Dar ploaia a schimbat planurile: organizatorii au decis să închidă show-ul mai devreme pentru siguranța publicului și a piloților. Chiar și așa, zeci de mii de oameni au plecat acasă cu capul în nori, cuceriţi de măiestria artiştilor de pe cer.

Deasupra noastră au zburat Patrouille de France, echipa de elită a Forțelor Aeriene Franceze. Cei nouă piloți evoluează pe Alpha Jet-uri și reușesc să transforme cerul într-o scenă uriașă. Formația este recunoscută pentru precizia manevrelor și pentru eleganța coregrafiilor aeriene, executate la viteze amețitoare. Tricolorul Franței, albastru, alb și roșu, a fost desenat pe cerul Bucureștiului, spre încântarea miilor de spectatori.

În cele 3 zile de show, organizatorii estimează că au fost prezenţi peste 150.000 de oameni

Ultima zi a BIAS a început cu o vreme perfectă pentru zbor. Deschiderea showului a aparţinut unui grup de parapantişti, urmaţi de Forţele Aeriene Române. Cele 9 avioane F-16 fac parte din escadrila de vânătoare de la Borcea. O formație identică, dar de la Escadrila Câmpia Turzii, le-a urmat imediat. În acest moment, România are un total de 38 de avioane F-16, iar până la finalul anului vom mai primi încă 11, de la Regatul Norvegiei. Pe pista aeroportului Băneasa, spectatorii au fost cuceriţi de măiestria piloţilor. Cel mai vizitat avion de la sol a fost, de departe, Herculesul Forţelor Aeriene ale Iordaniei.

Pe coada aparatului de zbor este pictată o scenă din războiul din Gaza, care ilustrează copiii care aşteaptă din cer ajutoare umanitare. La prânz, o ploaie puternică a brăzdat cerul şi a tras cortina peste spectacol. În cele trei zile de show, organizatorii estimează că au fost prezenţi peste 150.000 de oameni.

