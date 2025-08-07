Antena Meniu Search
Biciclist din Brăila, spulberat de un șofer bulgar pe DN 22B. Medicii nu au mai putut face nimic

Un bărbat de 71 de ani și-a pierdut viața, joi dimineață, după ce a fost lovit de o mașină condusă de un șofer bulgar, pe drumul național DN 22B, între Brăila și Galați. Biciclistul circula regulamentar în fața autoturismului, iar impactul i-a fost fatal.

de Redactia Observator

la 07.08.2025 , 09:15
Un biciclist în vârstă de 71 de ani a murit, joi dimineața, accidentat de un șofer bulgar, pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați.

Potrivit Poliției Brăila, accidentul a avut loc în jurul orei 06.00, pe DN 22B.

Din primele date se pare că un bărbat de 32 de ani, cetățean bulgar, în timp ce conducea mașina pe DN 22B, dinspre Brăila către Galați, la km 4, a surprins și accidentat un biciclist ce se deplasa în fața sa, în aceeași direcție.

În urma accidentului, biciclistul, un bărbat de 71 de ani, din Brăila, a murit.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind zero, dar urmează să îi fie prelevate mostre biologice la spital.

În cauză continuă cercetările într-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Redactia Observator
biciclist braila mort accident sofer masina
