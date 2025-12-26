Explozie în noaptea de Crăciun într-un bloc cu patru etaje din Oneşti. Doi tineri, de 30 şi 31 de ani, sunt în stare foarte gravă, cu arsuri groaznice. Pentru că nu există niciun loc în centrele pentru marii arşi, medicii caută să-i transfere în străinătate.

O explozie puternică, urmată de un incendiu, a zguduit un bloc din Oneşti. Din apartamentul de la etajul întâi au început să se audă strigătele proprietarilor. Vecinii povestesc momentele de groază care au urmat.

"S-au lovit în uşa mea şi eu am crezut că sunt hoţi, ceva. [...] Se văitau acolo şi cereau ajutor", a povestit vecina tinerilor.

"'Ajutor, ajutor', după care au început să intre pe strada Păcii maşina de pompieri. [...] Bubuitura, numai dacă s-au încălzit cu vreo butelie de-asta de aragaz, ceva", a explicat un martor.

Articolul continuă după reclamă

Victimele ar putea fi transferate în străinătate

"O femeie şi un bărbat cu vârste de 31 de ani care se aflau în locuinţă s-au autoevacuat şi au suferit arsuri de diferite grade pe aproximativ două treimi din suprafaţa corpului", a relatat Andrei Grecu, de la ISU Bacău.

"S-a luat legătura cu Comitetul Operaţional pentru Situaţii de Urgenţă şi s-a încercat să se găsească un pat pentru mari arşi din ţară. Nu s-a găsit o variantă pentru transfer. Se aşteaptă răspuns de la COSU pentru a găsi în afara ţării un pat pentru mari arşi", a spus directorul medical SJU Bacău, Aurelia Taga.

Prima ipoteză luată în calcul de salvatori

Locatarii spun că tinerii se mutaseră în bloc în urmă cu trei ani, iar recent îşi renovaseră apartamentul.

"Nu puteam că era negru fumul şi după ce au deschis uşa, am ieşit şi noi afară. [...] Renovase apartamentul şi era gol", a spus un martor.

Prima ipoteză luată în calcul de salvatori este o acumulare de gaze în apartament.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰