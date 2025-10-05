Antena Meniu Search
Mulţi români au avut, măcar o dată înainte de Revoluţie, o Dacia 1300. Iar unii au iubit-o atât de tare, încât au păstrat-o şi au transformat-o, peste ani, în bijuterie. Cele mai frumoase modele sunt expuse acum în parcarea Bibliotecii Naţionale.

de Ana Maria Munteanu

la 05.10.2025 , 16:30

Lângă fiecare maşină expusă există un cod QR care oferă o prezentare digitală a celor mai populare modele. În premieră, maşinile sunt împărţite pe clasele sociale existente între anii 1947 şi 1989.

Prima categorie, privilegiaţii, prezintă maşini rare de top precum Mercedes 300 sau Fiat 124, accesibile doar elitei.

A doua categorie, statul, include limuzine oficiale, dube de intervenţie sau ambulanţe.

Categoria a treia, reprezentată de cetăţenii republicii, include modele accesibile oamenilor obişnuiţi, cum ar fi Dacia, Aro sau motoreta Carpaţi.

Modelele au putut fi admirate gratuit în parcarea Bibliotecii Naţionale.

