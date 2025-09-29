Călătoriile de mii de kilometri cu bicicleta, cunoscute sub numele de bikepacking, devin tot mai populare și în rândul românilor pasionați de aventură și explorare. Cu un bagaj minim, dar cu planuri mărețe și o listă lungă de locuri de descoperit, acest tip de escapadă promite libertate, mișcare și experiențe memorabile.

Andrei este unul dintre cei care au răspuns afirmativ acestei aventuri. S-a întors recent dintr-o călătorie de 60 de zile prin Europa, având ca punct de plecare Clujul. Pregătirile pentru aventura sa au fost mai elaborate decât drumul în sine, dar rezultatul a meritat fiecare efort.

Conceptul de bikepacking presupune să iei cu tine strictul necesar, totul transportat pe bicicletă. Bagajul adevărat, spun cei care îl practică, e la întoarcere şi se masoară în amintiri.

Dar drumul nu este foarte uşor.

Interesul pentru vacanțele pe bicicletă este în creștere: anul trecut, la nivel european, căutările pe o platformă dedicată au crescut cu 150%. Chiar și în România, unde infrastructura nu e perfectă, trendul prinde contur.

Pentru cei care preferă distanțele mai scurte, orașele mari din Europa oferă alternative prin sistemele de bike-sharing, o variantă comodă și activă de a vizita atracțiile locale.

