Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bikepacking, noul trend printre pasionaţii de aventură şi explorare

Călătoriile de mii de kilometri cu bicicleta, cunoscute sub numele de bikepacking, devin tot mai populare și în rândul românilor pasionați de aventură și explorare. Cu un bagaj minim, dar cu planuri mărețe și o listă lungă de locuri de descoperit, acest tip de escapadă promite libertate, mișcare și experiențe memorabile.

de Redactia Observator

la 29.09.2025 , 08:31

Andrei este unul dintre cei care au răspuns afirmativ acestei aventuri. S-a întors recent dintr-o călătorie de 60 de zile prin Europa, având ca punct de plecare Clujul. Pregătirile pentru aventura sa au fost mai elaborate decât drumul în sine, dar rezultatul a meritat fiecare efort.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Conceptul de bikepacking presupune să iei cu tine strictul necesar, totul transportat pe bicicletă. Bagajul adevărat, spun cei care îl practică, e la întoarcere şi se masoară în amintiri.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dar drumul nu este foarte uşor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Interesul pentru vacanțele pe bicicletă este în creștere: anul trecut, la nivel european, căutările pe o platformă dedicată au crescut cu 150%. Chiar și în România, unde infrastructura nu e perfectă, trendul prinde contur.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pentru cei care preferă distanțele mai scurte, orașele mari din Europa oferă alternative prin sistemele de bike-sharing, o variantă comodă și activă de a vizita atracțiile locale.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bikepacking bicicleta alpi aventura explorare
Înapoi la Homepage
“A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
&#8220;A trăit doar pentru mine&#8221; Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Câte soții a avut Dan Alexa. Antrenorul de la Poli Timișoara a divorțat de Andrada după ce s-a întors de la Asia Express
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că AI va face serviciile bancare mai eficiente, dacă va înlocui angajaţii clasici?
Observator » Evenimente » Bikepacking, noul trend printre pasionaţii de aventură şi explorare