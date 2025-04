Clopotele bisericilor catolice au bătut în toată ţara, în ziua în care a fost înmormântat papa. Credincioşii şi-au luat adio de la Papa Francisc. Cel care a trecut de zidurile înalte ale Vaticanului şi a fost un om al oamenilor. Pentru el, sfântul părinte care n-a obosit, până în ultima clipă a vieţii, să se roage pentru cei drepţi ori rătăciţi, pelerinii au închinat rugăciuni.

"El ne invită să ne rugăm pentru el. Acum parcă am zice noi spre Papa Francisc: roagă-te pentru noi, acolo sus, în ceruri", spune Daniel Avram, preot Catedrala Schimbarea la Față Cluj-Napoca.

În cartea de condoleanţe deschisă la Capela Sfântul Iosif din Cluj, zeci de credincioşi care l-au iubit şi l-au apreciat pe Papa Francisc au lăsat un ultim mesaj pentru ca ceea ce au simţit zilele acestea să rămână scris peste ani şi ani.

Bisericile catolice au fost neîncăpătoare

Neîncăpătoare a fost şi Catedrala Sfântul Iosif, din Bucureşti. Pelerinii au vorbit despre papă ca despre un prieten care-ţi mângăie sufletul şi nu judecă.

"Bunicul pe care nu l-am avut. Sufletul nobil pe care îmi doresc să-l văd în fiecare om". "Deschiderea, iubirea faţă de săraci şi faptul că a făcut legături şi punţi între religii, culturi, civilizaţii". "N-am putut să mă abţin, am plâns de m-am omorât. Aşa ceva nu am mai pomenit. Aşa emoţii mari nu am avut în viaţa mea", mărturisesc pelerinii.

Oamenii încă au vie în amintiri vizita papei în România, din 2019. Dar şi gesturile de prietenie care au venit apoi dinspre Vatican. "A fost o mare bucurie pentru toţi, pentru catolici, pentru toţi credincioşii, mai ales când a spus că ţara noastră este grădina Maicii Domnului", spune un pelerin.

"Sfântul părinte Papa, în timpul pandemiei, atunci când spitalul de la Suceava aproape se blocase din cauza infecţiilor a trimis în momentul doi un ventilator nou-nouţ. De aceea îl păstrăm în minte ca pe un prieten drag", spune Şerban Tarciziu-Hristofor, purtător de cuvânt Arhidieceza Romano-Catolică București.

Zi de doliu naţional în memoria papei

Azi, Guvernul a instituit zi de doliu naţional, în memoria Papei.

Evenimentul Străzi Deschise a fost suspendat în acest weekend în capitala. La Opera națională spectacolul Nabucco a fost amânat pentru data de 9 mai. Iar la teatrul național din București se va ține un moment de reculegere la începutul spectacolelor.

Mai multe evenimente culturale au fost anulate, iar instituţiile au coborât drapelul României în bernă.

