Un muncitor neatent a distrus una dintre puţinele seri în care trenurile nu întârziau. 50 de garnituri au adunat peste 6500 de minute de întârziere. Mii de pasageri au încremenit în trenuri şi au îngheţat de frig în gări. Cablul semafoarelor de cale ferată din apropiere de Bucureşti a fost tăiat din greşeală şi aşa au început necazurile.

Problemele au apărut în jurul orei 18 şi au blocat toate trenurile care veneau sau plecau din gara Bucureşti Nord. Semafoarele nu mai funcţionau, iar toate locomotivele mergeau cu viteză redusă.

"Trenul nostru are întârziere 100 de minute. În sala de așteptare nu mai avem absolut deloc locuri, e frig. Am stat la metrou să nu îngheţ", a povestit un călător.

"Pe mama mea (n.r. o aştept) de 210 minute. De la informații mi-a spus că trenul trebuie să fie parcat într-o gară, e într-o pădure și atât știu", a adăugat o altă persoană.

Întârzieri de zile întregi pe calea ferată

Trenurile au adunat întârzieri de patru zile şi jumătate. Călătorii au ajuns la destinaţie epuizaţi.

"În tren am aşteptat. Mergea, stătea, mergea, stâtea, pentru că toate trenurile au avut întârziere și trebuia fiecare să intre pe rând", a precizat alt călător.

Întârzierile uriaşe au apărut din cauza unei greşeli.

Explicațiile sindicatelor și ale CFR

"Se fac lucrări de modernizare. Firma care a făcut lucrarea probabil a atins vreun cablu de semnalizare. Şi a trebuit să se circule la cale liberă", a explicat Rodrigo Maxim, președintele Federației Sindicatelor din Transportul Feroviar.

"S-au decuplat sistemele de dirijare şi semnalizare a traficului feroviar. A fost o situaţie foarte neplăcută. CFR Infrastructură a intervenit cum a putut, a remediat", a declarat Ada Meseşan, purtător de cuvânt CFR Călători.

"Acel muncitor trebuia să fie supravegheat, ar fi trebuit să fie nişte planuri, nu lucrează fiecare la ora asta cum vrea", a subliniat un cetăţean.

Fără despăgubiri, în ciuda întârzierilor

Deşi legislaţia Uniunii Europene prevede acordarea unor compensații de până la 50% din valoarea biletului pentru întârzieri, pasagerii nu au primit despăgubiri.

"Între 2021 şi 2029 există această derogare din partea Comisiei Europene de a nu plăti despăgubiri", a mai precizat Ada Meseşan.

În România, trenurile ajung să adune întârzieri şi de 12 ani într-un an.

