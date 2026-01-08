Doi poliţişti s-au aruncat în apa îngheţată a Jiului ca să recupereze o femeie care plonjase cu maşina în râu. Au reuşit să o scoată la timp din autoturismul care lua apă şi să o ducă la mal, în ciuda curenţilor puternici. Victima, de 55 de ani, se recuperează acum la spital. Unul dintre poliţiştii gorjeni a mai salvat un om din acelaşi râu, cu două luni în urmă.

Reacţia poliţiştilor carea au sărit în apa îngheţată a Jiului ca să salveze o femeie: "Ai adrenalină în sânge"

"E cineva înăuntru?", s-a auzit o voce.

"E o doamnă, da, da, da!", a spus un bărbat.

"Are semne vitale, ceva? Comunică?", a adăugat alt salvator.

"Femeia s-a răsturnat cu maşina în apa extrem de rece a râului Jiu chiar în acest loc. Norocul ei este că la scurt timp un trecător a văzut autoturismul căzut în apă şi a sunat de urgenţă la 112. ", a explicat Laura Ilioiu, reporter Observator.

Andrei Ciobanu și Marian Stroe au fost primii poliţişti care au ajuns la maşina căzută în Jiu. Au decis să nu mai aştepte pompierii şi au sărit în apa îngheţată.

Poliţiştii au sărit în apa îngheţată

"Curenţii foarte puternici, bineînţeles. Atât eu, cât şi colegul meu au înaintat uşor, cu paşi mici, dar siguri spre maşină.", a adăugat Andrei Ciobanu, poliţist.

"Colegul a găsit pe doamna la volan. Eu am verificat în continuare conţinutul maşinii, toate uşile, să vedem dacă mai este vreo persoană.", a spus Marian Stroe, poliţist.

"Hai, că mă trage curentul! Stai să mă mai uit şi aici. Stai în faţa lui să nu-l ia curentul, Mario! Du-te, du-te, Marian!", se aud vocile poliţiştilor.

"Nu am ezitat nicio clipă.", a mai spus Andrei Ciobanu, poliţist.

"Ai adrenalină în sânge, nu mai ţii cont de absolut nimic, nu vezi stânga, nu vezi dreapta, acţionezi pur şi simplu pentru a salva o viaţă.", a mai adăugat poliţistul.

Femeia de 55 de ani abia mai putea vorbi când a fost scoasă la mal. Este internată acum la terapie intensivă, dar viaţa nu îi mai este în pericol. După intervenţia salvatoare, cei doi poliţişti de la ordine publică din Târgu Jiu au fost copleşiţi cu mesaje de felicitare de la colegi şi localnici.

Femeia de 55 de ani abia mai putea vorbi când a fost scoasă la mal

"Nu ştiu dacă toată lumea ştie, noi suntem angajaţi pe bază de jurământ. Şi în jurământ scrie "chiar cu preţul vieţii.", a spus Marian Stroe.

Unul dintre poliţişti este la a doua intervenţie de acest fel. Cu două luni în urmă a mai salvat un om de la înec, tot din râul Jiu.

"Am familie acasă, trebuie să mă gândesc de două ori înainte, dar ăsta sunt eu, sincer şi onest. Prefer să fac ceea ce mă ghidează instinctul.", a adăugat Andrei Ciobanu.

Ancheta urmează să stabilească acum dacă a fost vorba de un accident, ori femeia care a ajuns cu maşina în râu a încercat să îşi ia viaţa.

