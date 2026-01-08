Antena Meniu Search
Piața de artă din România sfidează trendul global. Artiştii români care au stabilit recorduri de vânzare

Piața de artă din România merge împotriva curentului internațional. În timp ce, la nivel global, vânzările sunt în scădere de câțiva ani, la noi interesul pentru artă continuă să crească, chiar și într-un context economic dificil. Lucrări semnate de mari artiști români au stabilit recorduri de preț, iar tot mai mulți colecționari privesc arta nu doar ca pasiune, ci și ca investiție.

de Georgiana Pocol

la 08.01.2026 , 21:41

"Colecția mea este găzduită într-o casă din 1880, în stil Belle Époque. Prin obiectele pe care le avem aici se creează un dialog între arte, între artele majore și cele minore", a explicat colecționarul Silviu Ilcuș.

Silviu Ilcuș este un colecționar care adună lucrări de pictură, sculptură, mobilier și grafică de mai bine de cinci decenii.

"O colecție ilustrează întotdeauna arta timpului său. În ultimii ani m-am orientat foarte mult către arta contemporană din două motive: pentru a da o șansă artiștilor, pe care trebuie să îi susținem foarte mult ca să devină cunoscuți, și pentru a crea colecții și obiecte colecționabile pentru cei care vin după noi", a mai spus Silviu Ilcuș.

Recorduri de vânzare pentru lucrări semnate de Grigorescu sau Câlția

În timp ce, la nivel internațional, piața de artă este în scădere din 2022 încoace, în România crește apetitul. Lucrări semnate de Nicolae Grigorescu sau Ștefan Câlția au stabilit noi recorduri de vânzare. Interesul investitorilor s-a extins și către icoane sau cărți vechi. Anul trecut, vânzările au ajuns la 12,8 milioane de euro.

"Trendul ascendent există. Arta are acest rol de tezaurizare a patrimoniului, dar și de tezaurizare financiară, iar cei educați în acest sens înțeleg asta și acționează în consecință", a spus managerul de PR al unei case de licitații, Anca Bejan.

"Este foarte important că piața nu a scăzut. De ce? Pentru că este o piață încă emergentă, în care abia acum încep să se creeze colecții. Există în momentul de față un număr de colecționari care s-au orientat către lucrări valoroase, iar dacă ați văzut rezultatele pieței de artă, sunt foarte multe lucrări cu prețuri mari care s-au vândut. Acest lucru arată o maturizare a pieței", a spus un colecționar.

Un raport despre piața de artă din România arată că pictura rămâne categoria dominantă în achiziții. 65% dintre respondenți au între 35 și 56 de ani, iar un colecționar tipic deține, în medie, aproximativ 20 de lucrări.

