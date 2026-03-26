Blocul distrus în urma exploziei din Rahova ar putea fi demolat. La mai mult de cinci luni de la deflagraţie, imobilul este tot o ruină. Licitația pentru punerea în siguranță a clădirii a eșuat deja de două ori. Se pare ca niciun coinstructor nu vrea lucrarea pentru că structura blocului e foarte afectată. Oamenii nu au mai intrat în case de atunci, dorm pe la rude sau în chirii şi habar n-au când şi cum se va încheia haosul.

O ruină blocul şi un munte de probleme pentru locatari. Pe scurt, radiografia exploziei din Rahova. La cinci luni distanţă de la deflagraţie, oamenii tot n-au o direcţie clară despre ce se întâmplă cu apartamentele lor.

"Vrem să intrăm să ne mai luăm şi noi ce putem de acolo, actele, amintiri cu copilul, poze ce mai aveam acolo, bijuteriile, icoanele, cărţile mele, sunt multe lucuri care sunt amintiri", a spus o locatară.

"Avem nevoie de casă. Eu vreau să mi se dea casă... semnez aici să demoleze, că nu mai vreau să mai văd, dar să ne dea locuinţă. O lună de zile să mai traiesc, să bag eu cheia mea în uşa apartamentului şi după pot să mor, că nu mă mai interesează", a spus o altă locatară.

Chiar dacă au trecut mai bine de 5 luni de la explozie, oamenii îşi doresc încă să intre în apartamente pentru a-şi recupera amintirile. Cum blocul prezinta Şi acum risc de prăbușire, acesta este păzit în permanenţă de poliţiştii locali.

Este deja a treia oară când Primaria Capitalei caută constructori ca să pună blocul din Rahova în siguranţă, astfel încât oamenii să intre în locuinţe şi să recupereze ce a mai rămas neatins de moloz.

"Structura a fost foarte afectată, se pare că doar una sau două firme din ţară ar avea capacitatea reală de a interveni, este vorba de un anumit tip de utilaj. Am vorbit cu fiecare în parte, vă rugăm, veniţi şi participaţi", a declarat Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.

În maximum două săptămâni ar trebui să fie tranşată soarta clădirii.

"Dacă nu se vor mai prezenta la licitaţie, iarăşi mă voi întâlni cu oamenii şi îi voi pune în faţa unei decizii: ce facem? Mai scoatem încă o dată la licitaţie şi amânăm momentul în care să fie reconstruit sau luăm decizia că asta este, a fost o situaţie de urgenţă, nu îşi mai pot recupera bunurile. Trecem direct la demolare", a mai spus Ciprian Ciucu.

"Rămânem fără nimic. În momentul în care l-au demolat, ei nu pot să construiască, că nu e terenul lor. Să nu uite că în campania electorală a zis aşa: 'Dacă iau candidatura, voi face blocul din Rahova.' Să nu uite treaba asta. Am crezut în promisiunea dânsului, dar ne-am înşelat", a spus o locatară.

"Am muncit să strângem bani, am dat un avans pentru el, după care să mă trezesc că-mi sare blocul în aer. Chiar îmi vreau casa înapoi! În primul rând, nu am unde să mă duc, că am un copil mic", susţine altă locatară.

Autorităţile au crescut suma din contract ca să-i atragă pe constructori, însă principala problemă ar fi, de fapt, caietul de sarcini - în document, primul punct obligatoriu prevede montarea unor popi la etajele inferioare, însă niciun constructor nu vrea să-şi asume pericolul.

"Propunerea noastră a fost să punem mai întâi în siguranţă etajele superioare, care prezintă acest risc de prăbuşire, şi după ce aceste părţi de clădire vor fi îndepărtate să intrăm în clădire şi să montăm aceşti stâlpi de susţinere", a declarat Dana Alexandra Ionițescu, director firmă de construcţii.

În octombrie 2025, o acumulare de gaze provoca o explozie care zguduia cartierulul Rahova. Patru persoane au murit atunci.

