Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate

Aproximativ 40,7% dintre români locuiau, în 2024, în gospodării supraaglomerate, faţă de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federaţia Investitorilor şi Dezvoltatorilor pentru o Economie Sustenabilă (FIDES).

În acelaşi timp, aproximativ 94% din populaţia României locuia într-o locuinţă aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din Uniunea Europeană, conform unui comunicat al organizaţiei.

La recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuinţele din România erau neocupate.

Datele sunt prezentate în contextul în care FIDES şi Confederaţia Patronală Concordia vor organiza pe 5 octombrie, la Bucureşti, evenimentul Romania Affordable Housing Summit 2026, dedicat finanţării şi dezvoltării locuinţelor accesibile.

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"România are nevoie de o abordare integrată a locuirii şi de o strategie coerentă, construită pentru realităţile noastre, care să clarifice ce reprezintă locuirea accesibilă, cum o finanţăm şi cum dezvoltăm proiecte care răspund acestor nevoi. Europa deschide acum o fereastră importantă prin noile politici şi instrumente de finanţare, iar la nivel naţional trebuie să fim pregătiţi să le folosim. Prin acest summit, vrem să punem bazele unei colaborări pe termen lung între autorităţi, finanţatori şi mediul privat, pentru a face locuirea mai accesibilă şi a construi comunităţi prospere", a declarat Constantin Sebeşanu, preşedintele FIDES, în comunicat.

Potrivit organizaţiei, diferenţele dintre ponderea ridicată a proprietarilor şi nivelul supraaglomerării indică o problemă complexă a locuirii în România. Situaţia diferă, de asemenea, între regiuni, marile centre urbane şi zonele metropolitane confruntându-se cu presiuni asupra pieţei locuinţelor şi chiriilor, în timp ce alte localităţi se confruntă cu declin demografic şi un număr ridicat de locuinţe neocupate.

FIDES arată că politicile europene recente privind locuirea accesibilă includ instrumente de finanţare şi ajutoare de stat pentru proiecte de locuinţe accesibile. Grupul Băncii Europene de Investiţii vizează finanţări de 6 miliarde de euro pentru locuinţe accesibile şi sustenabile în 2026, la nivelul Uniunii Europene, potrivit comunicatului.

Potrivit estimărilor Comisiei Europene, citate de FIDES, Uniunea Europeană are nevoie de aproximativ 650.000 de locuinţe suplimentare anual, peste cele circa 1,6 milioane construite în fiecare an. Investiţiile necesare pentru acoperirea acestui deficit sunt estimate la aproximativ 150 de miliarde de euro anual.

La summitul din octombrie pe tema dezvoltării locuinţelor accesibile sunt anunţaţi reprezentanţi ai instituţiilor europene, autorităţilor din România, mediului privat şi instituţiilor financiare, iar discuţiile vor viza finanţarea locuirii accesibile, creşterea ofertei de locuinţe şi parteneriatele public-private.