Bogdan Peşchir, finanţatorul campaniei lui Călin Georgescu, a fost eliberat

"În dosarul 9654/302/2025 s-a admis contestația formulată de inc. Peschir Bogdan împotriva încheierii din data de 15.04.2025 pronunțată de judecătorul de drepturi ai libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. S-a desfiinţat în parte încheierea contestată şi, în rejudecare, s-a respins ca nefondată propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive faţă de inc. Peschir Bogdan si, pe cale de consecinta, s-a revocat masura arestării preventive luata fata de inculpat. S-a dispus punerea in libertate a inculpatului Peschir Bogdan daca nu este retinut, arestat sau deținut in alta cauza. S-au mentinut celelalte dispoziții din incheierea contestată care nu contravin prezentei. Solutia este definitivă", se arată în minuta instanţei.

Bogdan Peşchir a fost arestat pe data de 21 martie, fiind acuzat de Parchetul General că a corupt alegătorii prin mijloace de comunicare electronice (265 de acte materiale). Procurorii spun că Bogdan Peşchir a oferit, în timpul campaniei electorale de anul trecut, plăţi în valoare de peste 879.000 de dolari (adică 3,874,000 de lei) pe aplicaţia TikTok, sub formă de „cadouri”, dar şi ca a transferat sute de mii de lei prin Revolut către 265 de persoane, pentru a le determina să îl voteze pe Georgescu.

