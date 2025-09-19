Bolizi de lux, în valoare de 1 milion de lei, căutaţi în Spania, descoperiţi de ofiţeri în Portul Constanța

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, alături de ofițerii Frontex, au descoperit în Portul Constanța două mașini de lux, evaluate la un milion de lei, care erau căutate de autoritățile din Spania.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanța Sud împreună cu ofițeri Frontex, au efectuat controlul, joi, în incinta unui operator portuar, asupra unei autoutilitare ce transporta mai multe autoturisme, aflată în posesia unui cetățean belarus.

Cu această ocazie, modul de pansonare a seriilor de șasiu precum și modul de imprimare a certificatelor de înatriculare au ridicat suspiciuni polițiștilor de frontieră, motiv pentru care au fost efectuate interogări în bazele de date. Astfel, s-a confirmat că cele două autoturisme figurau ca fiind furate din Spania.

Autoturismele urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare).

Cele două mașini, evaluate la aproximativ 200.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor.

Polițiștii de frontieră fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

