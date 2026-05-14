Peste 100 milioane de euro! Sunt banii făcuţi din disperarea oamenilor grav bolnavi de o reţea mafiotă care vindea online medicamente fără niciun efect. Anchetatorii vorbesc despre mii de vieţi puse în pericol după ce bolnavii au renunţat la tratamentul prescris de medic şi au ales să se trateze cu suplimentele "fantomă" promovate de această grupare şi vândute pe sute de site-uri. Ca să fie credibilă, reţeaua îşi promova produsele folosind imaginea unor vedete îndrăgite.

Gruparea funcționa încă din anul 2019. Țintea persoanele vulnerabile, persoanele grav bolnave de diferite boli sau persoanele care erau în căutarea unor suplimente medicale, suplimente și tratamente pe care le promovau mai apoi pe internet prin intermediul mai multor filmulețe făcute fraudulos cu inteligența artificială.

Imaginea Irinei Loghin, folosită de gruparea mafiotă

În filmulețe apăreau diferite persoane cunoscute din România, inclusiv artista Irina Login este una dintre cele care a fost prezente în această campanie frauduloasă. Prin intermediul acestor persoane, capii rețelei vindeau aceste medicamente către diverse persoane din România.

Polițiștii au făcut mai multe percheziții, atât în țara noastră, în Republica Moldova, dar și în alte state, precum Bulgaria și Polonia, și au ridicat peste 250.000 de cutii de medicamente. De asemenea, prejudiciul este unul foarte mare, vorbim de sute de milioane de euro pe care ar trebui acum polițiștii să încerce să-i recupereze.

Poliţiştii şi procurorii cercetează 14 persoane fizice, dintre care patru au fost arestate preventiv şi zece reţinute, dar şi o persoană juridică într-un dosar complex de înşelăciune cu suplimente alimentare ("medical scam") şi investiţii ("investment scam"), acces ilegal la sisteme informatice şi efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos.

Autorităţile din România şi Republica Moldova au pus în aplicare, marţi, 18 mandate de percheziţie domiciliară în ţara noastră, respectiv şapte în Moldova, în cadrul unei acţiuni operative comune (Joint Action Day) în dosarul menţionat, informează Biroul de presă al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB).

30.000 de victime

Cauzele sunt pe rolul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi al Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova.

Anchetatorii spun că trei persoane vătămate au fost induse în eroare să investească în acţiuni la diferite companii, iar ulterior, autorii, prin intermediul aplicaţiilor de acces la distanţă, au efectuat tranzacţii frauduloase în valoare totală de aproximativ 200.000 de euro.

"În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate şi audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, cărora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), prezentate ca fiind din ingrediente 'naturale', însoţite de sugestia de a renunţa la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecţiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice, acestea fiind în realitate periculoase", arată sursa citată.

Prejudiciul total stabilit până în prezent depăşeşte suma de 14.000.000 lei, iar pentru cele 60 de persoane vătămate identificate, prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

În cadrul percheziţiilor domiciliare efectuate au fost identificate şi ridicate peste 50 de sisteme informatice, sume de bani în cuantum total de peste 80.000 de euro, înscrisuri şi alte mijloace materiale de probă, ridicate în vederea continuării cercetărilor.

Sub aparenţa desfăşurării unei activităţi legale de tip call center, autorii utilizau diverse website-uri şi difuzau reclame înşelătoare în mediul online, prin intermediul cărora promovau în mod fraudulos suplimente alimentare neautorizate şi neverificate pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv România.

Poliţia Capitalei atrage atenţia asupra riscurilor semnificative asociate consumului de suplimente alimentare neautorizate sau nenotificate. Produsele care nu au parcurs procedurile oficiale de control şi avizare/omologare pot conţine substanţe periculoase ori pot fi promovate prin informaţii înşelătoare privind efectele asupra sănătăţii.

"Totodată, atragem atenţia asupra riscurilor asociate investiţiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autorităţile competente. Astfel de platforme pot funcţiona fără transparenţă şi fără garanţii privind protecţia investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale", precizează DGPMB.

Operaţiunea a fost realizată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova, împreună cu poliţiştii din cadrul Serviciului Combaterea Infracţiunilor Informatice de la Poliţia Capitalei şi de la Inspectoratul Naţional de Investigaţii - Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate din Republica Moldova, cu sprijinul structurilor din cadrul Poliţiei Capitalei, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Ilfov, Mureş, Gorj, Maramureş, Mehedinţi şi Prahova, în cadrul unei echipe comune de anchetă (Joint Investigation Team), sub coordonarea EUROJUST şi cu sprijinul EUROPOL.

