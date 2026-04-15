Medicamente de cinci milioane de euro destinate pacienţilor cu cancer au dispărut din Institutul Oncologic de la Fundeni, arată un raport al Curții de Conturi. Inspectorii au descoperit că citostaticele nu există fizic în depozite, deşi figurau în acte. Parchetul General a deschis o anchetă.

Tratamente de 22 de milioane de lei nu au fost găsite în depozitele şi farmaciile Institutului Oncologic București. Practic, citostatice extrem de scumpe apăreau în sistem, dar nu existau nicăieri, arată raportul Curții de Conturi din 2023-2024.

Este vorba despre medicamente foarte scumpe, care pot costa de la câteva mii până la zeci de mii de euro. Dacă luăm un preț mediu de 1.000 de euro, peste 4.000 de doze nu apar în acte. Sunt medicamente cu regim special, foarte căutate pe piața neagră, unde pot ajunge să fie vândute și de patru ori mai scump.

Pentru bolnavi, lipsa tratamentelor poate fi mortală

Articolul continuă după reclamă

În cazul tratamentelor oncologice, protocoalele spun că fiecare doză ar trebui să fie simplu de urmărit pentru că se eliberează din farmacie pe numele fiecărui pacient. Raportul Curții de Conturi nu vorbește explicit despre furt, dar arată că există "suspiciuni rezonabile" că actele nu reflectă realitatea. Pentru bolnavii aflaţi în strae gravă, lipsa tratamentelor poate fi mortală.

"Au fost câteva întârzieri în aplicarea tratamentelor, amânări în aplicarea tratamentelor, ceea ce a pus în pericol viața pacienților și a favorizat evoluția bolii", a explicat Cezar Irimia, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor Oncologici.

Neregulile nu se opresc aici. Auditorii au descoperit stocuri negative de reactivi. Practic, din depozit s-au scos mai multe substanţe decât au intrat. "Cine ar putea fi vinovat? Neglijența din perioada respectivă, pentru că s-au părindat foarte mulți la conducerea institutului, asta e când politizăm sistemul de sănătate, așa se întâmplă", a declarat Cezar Irimia, preşedintele Asociaţiei Pacienţilor Oncologici.

În 2023, pe la conducerea institutului au trecut trei manageri. Unul dintre directori dă vina pe hackeri. "Au fost nişte probleme într-adevăr cu nişte atacuri cibernetice. A trebuit reconstituită o perioadă în care s-a întâmplat şi practic au fost alterate datele că s-au criptat. A durat foarte mult", a declarat Călin Popovici, fost manager IOB.

Un alt fost manager spune că a găsit spitalul sub presiunea controalelor. "A trimis domnul ministru auditul. Când am fost eu numit au fost au fost 2 controale şi încă un test pentru ANMCS să se ştie activitatea fostului manager de dinainte. Pentru 3 luni de management, nici nu m-am dezmeticit bine. Am fost numit interimar", a declarat Virgiliu Prunoiu, fost manager IOB.

Conducerea IOB a dechis o anchetă

Conducerea Institutului Oncologic Bucureşti nu a dorit să comenteze raportul curţii de conturi, dar a transmis că a dechis o anchetă internă. La nivelul institutului se desfășoară o cercetare administrativă internă, având ca obiect identificarea exactă a disfuncționalităților semnalate

IOB este cel mai mare spital oncologic din România. Are aproape 600 de paturi şi un buget de 600 de milioane de lei pe an.

Marko Pavlovici Like Curiozitatea m-a făcut mereu să caut locurile în care se întâmplă lucrurile cu adevărat. În jurnalism am găsit ocazia să pun întrebări și să înțeleg mecanismele din spatele subiectelor care îi privesc pe oameni. ➜

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰