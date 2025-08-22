Bolojan, la Broşteni. Guvernul a alocat 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse de inundaţii

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, în urma unei vizite făcute la Broşteni, judeţul Suceava, că Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii. El a explicat că în judeţul Suceava banii vor fi viraţi luni şi marţi, în Neamţ ei fiind deja trimişi.

”Astăzi am fost în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, cea mai grav afectată de inundaţiile de la sfârşitul lunii iulie. În astfel de situaţii critice, responsabilitatea Guvernului este să asigure intervenţia de urgenţă, să susţină financiar familiile sinistrate şi să aloce fonduri pentru refacerea infrastructurii, astfel încât viaţa să revină cât mai repede la normal. Pe lângă sprijinul acordat imediat, care a constat în hrană, apă, spaţii provizorii de locuit şi alte necesităţi urgente, precum şi un prim ajutor financiar acordat familiilor sinistrate, Guvernul a alocat peste 7,4 milioane de lei pentru refacerea locuinţelor distruse total sau parţial de inundaţii”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri seară, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, în judeţul Neamţ, sumele au fost deja virate, respectiv 2,5 milioane de lei, iar în judeţul Suceava aproape 4,9 milioane de lei vor fi viraţi luni şi marţi, săptămâna viitoare.

”Primele două etape au fost rezolvate, iar toate aspectele legate de refacerea infrastructurii au fost clarificate astăzi. În două săptămâni vom finaliza şi această problemă. Mulţumesc tuturor celor care, în aceste săptămâni, au susţinut şi s-au implicat prin donaţii şi sprijin efectiv în ajutorarea celor afectaţi. Un rol important l-au avut pompierii, care, zilnic, în număr de 300 din toate judeţele ţării, au fost prezenţi în zonele sinistrate, muncind cot la cot cu oamenii. Mulţumesc, de asemenea, tuturor organizaţiilor neguvernamentale, bisericilor şi autorităţilor locale care s-au implicat în sprijinirea oamenilor”, a arătat premierul.

