"Bomba cu ceas" din casele românilor. Aproape jumătate dintre locuințele cu gaze nu au făcut revizii

Explozia recentă de la un bloc de locuințe din Rahova readuce în prim-plan o realitate dureroasă. România se confruntă tot mai des cu tragedii cauzate de scurgeri și explozii de gaze. Fenomenul nu este însă doar rezultatul neglijenței individuale, ci și al unui sistem care a slăbit controlul asupra siguranței instalațiilor de gaze naturale.

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, a explicat faptul că schimbările legislative din 2011 au eliminat obligația ca verificarea periodică a instalațiilor de gaze să fie efectuată de operatorul de distribuție. Astfel, orice firmă autorizată de ANRE poate realiza lucrările, iar responsabilitatea se diluează, crescând riscul unor instalații necorespunzătoare. "În anul 2012 a “explodat” cererea de servicii conexe activității de utilizare gaze naturale (proiectare, execuție, verificare, revizii, reparații instalații de utilizare gaze natutrale).

Efortul redus – intelectual și fizic – de a realiza aceste lucrări, prețurile ridicate ale servicilor a determinat creșterea rapidă a numărului firmelor care s-au autorizat să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, dar și antrenarea de persoane din diverse alte domenii care și au încetat sau restrans activitatea în ultimii ani, fără pregătire teoretică și experiență în domeniul gazelor naturale. Astfel, s-a ajuns ca într-o perioadă scurtă, peste 1.500 de firme să se autorizeze în efectuarea de lucrări în sectorul gazelor naturale, reunind peste 15.000 de persoane angrenate în această activitate.

Lipsa culturii tehnice minime în domeniul gazelor naturale la nivelul consumatorilor (bazata pe deviza merge și așa, chiar dacă în joc este siguranța lor și a celor care locuiesc în apropierea lor), impactul unor costuri suplimentare asupra consumatorului de gaze introduse odată cu aceste servicii (costuri care nu erau evidențiate/percepute de acesta, ele până în 2012 regăsindu-se în tarifele-prețurile gazelor), volumul mare de lucrări angajate de o firmă etc., au determinat abordarea unor lucrări în afara condițiilor prevăzute de normativele în vigoare.

Exploziile de gaze nu sunt doar accidente tehnice

În fapt cererea pentru astfel de servicii, s-a întâlnit „perfect” cu oferta. Pentru o sumă mai mică, consumatorul, putea beneficia de proiectarea și realizarea unor instalații de utilizare de la persoane care căutau piața, chiar dacă nu aveau nici un fel de experiență; pentru o sumă mai mare, consumatorul putea beneficia de o instalație care nu îndeplinea cerințele din normativele în vigoare, fără a mai fi nevoit să-și „spargă” casa și să și monteze un geam mai mare. Fiecare ieșea ”mulțumit” din această tranzacție, consumatorul obținea costuri mai mici, iar firmele câștigau sume frumușele de bani (nefiind puse în situația de a refuza realizarea nici unei lucrări)", explică Chisăliță.

Conform estimărilor AEI, aproximativ 40% dintre instalațiile de utilizare gaze naturale nu au efectuat verificările sau reviziile necesare, iar infrastructura veche, lipsa educației civice și necunoașterea amplasamentului conductelor cresc riscul accidentelor.

"Exploziile de gaze nu sunt doar accidente tehnice, ci și expresia unei nepăsări colective. Ele reflectă graba de a repara ieftin, indiferența față de reguli și lipsa unei culturi a responsabilității în rândul consumatorilor și al firmelor", mai adaugă președintele AEI.

Specialiștii atrag atenția că soluția nu stă doar în legislație sau verificări tehnice, ci și în reconstrucția unui sistem integrat care să reunească proiectarea, execuția și verificarea instalațiilor sub umbrela operatorului de distribuție, însoțită de reglementarea clară a tarifelor. Studiile din alte țări europene arată că externalizarea completă a serviciilor auxiliare poate crește sau reduce accidentele, în funcție de cultura tehnică și de disciplina locală, iar România, cu o infrastructură veche și o cultură a respectului pentru norme fragilă, se află într-un punct sensibil.

