Peste 200 de oameni, locatari evacuaţi din blocul care a explodat în Rahova, așteaptă de mai bine de două săptămâni să se întoarcă acasă. Au primit evaluările pagubelor, dar nu pot începe reparațiile fără avizul pentru instalația electrică. O procedură relativ simplă, dar pe care nicio firmă pare că nu vrea să o facă. Singura societate care a acceptat lucrarea i-a lăsat până la lăsarea întunericului. Abia în jur de ora 18:00 au ajuns la bloc, acolo unde cel mai probabil doar o să reprogrameze verificările, cu locatarii.

Proprietarii afectați de explozie s-au adunat în fața blocului încă de la ora 8 dimineața. De mai bine de două săptămâni așteaptă să revină în locuințele lor din scările vecine celei în care a avut loc deflagraţia. Au primit evaluările pagubelor dar acum au o altă problemă majoră.

"Până să se poată întoarce în apartamente, locatarii mai au de trecut un obstacol: avizul pentru instalația electrică. O firmă autorizată ANRE trebuie să verifice întreaga rețea. Doar așa se poate garanta că oamenii nu sunt în pericol. Fără acest document, nu se pot întoarce acasă și nici nu pot începe reparațiile" a explicat reporterul Observator Ana Grigore.

Firmele se feresc să facă verificări şi să semneze că zona este sigură

Deși în mod normal e o procedură de rutină, administratorii blocurilor din zonă spun că firmele se feresc să facă verificarea şi să semneze că zona este sigură.

"Mulți au ANRE-ul și când aud de blocul ăsta nu se bagă. […] Să verifice panourile de siguranță, contuarele de lumină, să dea avizul că e totul în regulă" a spus un administrator.

"Problema e că nu avem curent și nimeni nu vrea să ne facă. [...] Sunt cerințe prea mari și nicio firmă nu vrea. Au zis că e caz de pușcărie dacă ei semnează să ne dea avizul de funcționare" a explicat altcineva.

Ce ar fi provocat, de fapt, explozia din Rahova

Refuzul vine și în urma aflării cauzei preliminare a exploziei: un cablu electric aflat prea aproape de conducta de gaze care ar fi produs micro fisuri. Singura firmă care a acceptat să intervină i-a amânat pe locatari mai întâi două ore, apoi încă trei.

După ce au întârziat aproape o zi întreagă, electricienii au ajuns la bloc în urmă cu o oră, spre disperarea locatarilor. Cum pe întuneric nu pot să facă aceste verificări, cel mai probabil vor fi nevoiți să reporgrameze intervenția promisă încă de dimineață

"Ne mutăm din săptămână în săptămână, din hotel în hotel. [...] Până face control în 54 de apartamente, până ne ia pe toți, care suntem în regulă..." a punctat o locatară.

În timp ce locatarii rămași fără acces în apartamente și-au petrecut ultimele săptămâni fie la hoteluri, fie la prieteni sau rude, cei trei suspecți cercetați în dosarul exploziei și-au petrecut primele nopți în arestul Capitalei. Un angajat Distrigaz și doi angajați ai firmei de revizie au fost arestați preventiv. Anchetatorii îi acuză că nu au identificat defecțiunea și au părăsit zona fără să finalizeze verificările.

