Poliţiştii din Dej caută un hoţ care intră noaptea şi fură din casele oamenilor. Ultima lovitură a fost suprinsă de o cameră de supraveghere.

În imagini se vede cum individul cu faţa acoperită de o cagulă sare gardul casei şi intră în maşina parcată în curte. Nu se opreşte aici. Profită că uşa casei era descuiată şi intră într-o camera unde dormea o fată de 14 ani.

Pentru că în prima casă a găsit prea puţini bani, individul a mai spart o locuinţă pe aceeaşi stradă. Proprietarii păgubiţi au făcut plângere la poliţie şi aşteaptă ca hoţul să fie identificat şi prins.

