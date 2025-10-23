Video Val de spargeri în Dej. Poliţiştii caută un individ mascat, surprins de camerele de supraveghere
Poliţiştii din Dej caută un hoţ care intră noaptea şi fură din casele oamenilor. Ultima lovitură a fost suprinsă de o cameră de supraveghere.
În imagini se vede cum individul cu faţa acoperită de o cagulă sare gardul casei şi intră în maşina parcată în curte. Nu se opreşte aici. Profită că uşa casei era descuiată şi intră într-o camera unde dormea o fată de 14 ani.
Pentru că în prima casă a găsit prea puţini bani, individul a mai spart o locuinţă pe aceeaşi stradă. Proprietarii păgubiţi au făcut plângere la poliţie şi aşteaptă ca hoţul să fie identificat şi prins.
