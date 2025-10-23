Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Val de spargeri în Dej. Poliţiştii caută un individ mascat, surprins de camerele de supraveghere

Poliţiştii din Dej caută un hoţ care intră noaptea şi fură din casele oamenilor. Ultima lovitură a fost suprinsă de o cameră de supraveghere.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 13:43

În imagini se vede cum individul cu faţa acoperită de o cagulă sare gardul casei şi intră în maşina parcată în curte. Nu se opreşte aici. Profită că uşa casei era descuiată şi intră într-o camera unde dormea o fată de 14 ani. 

Pentru că în prima casă a găsit prea puţini bani, individul a mai spart o locuinţă pe aceeaşi stradă. Proprietarii păgubiţi au făcut plângere la poliţie şi aşteaptă ca hoţul să fie identificat şi prins.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

hot dej spargeri case politie
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit
Accident aviatic în judeţul Vaslui. Un avion ultraușor s-a prăbușit într-o pădure. Pilotul, un cunoscut afacerist din Suceava, a murit
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Evenimente » Val de spargeri în Dej. Poliţiştii caută un individ mascat, surprins de camerele de supraveghere