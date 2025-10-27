Primăria Braşov renunţă la artificiile de revelion, pentru a proteja animalele de companie

Primăria Brașov nu va mai organizeze focuri de artificii în Piața Sfatului de Revelion și le va înlocui cu jocuri de lasere. Măsura vine pentru a proteja animalele de companie ale brașovenilor, care sunt traumatizate de zgomotul produs de artificii.

Primarul face apel la brașoveni să evite cumpărarea artificiilor, care, pe lângă poluarea fonică, poluează și mediul prin substanțele chimice eliberate în atmosferă în momentul exploziei.

Studiile arată că artificiile provoacă efecte negative serioase asupra animalelor de companie și sălbatice, inclusiv stres sever, panică, pierderea auzului, răniri și chiar moarte. Zgomotele puternice și luminile intermitente le pot face să fugă, să se piardă sau să se accidenteze, în timp ce substanțele chimice din artificii poluează mediul, arată Primăria Brașov.

Efectele pe care artificiile le au asupra animalelor de companie și sălbatice sunt următoarele:

Frică și stres: zgomotele bruște și luminile puternice declanșează frică și stres la animale, al căror auz este mult mai sensibil decât al oamenilor

Fugă și rătăcire: animalele speriate pot fugi de acasă, riscând să se piardă sau să ajungă să fie rănite de mașini

Traume psihologice: animalele pot dezvolta traume psihologice, inclusiv pierderea auzului

Daune fizice: pot suferi arsuri, răni sau pot muri din cauza șocului.

