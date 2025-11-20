Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Breșe de securitate în browserele folosite de milioane de români. DNSC cere actualizare urgentă

Experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că Google Chrome și alte browsere construite pe platforma Chromium sunt afectate de mai multe vulnerabilități critice, potrivit unei postări publicate joi pe pagina oficială de Facebook a instituției.

de Redactia Observator

la 20.11.2025 , 13:32
Breșe de securitate în browserele folosite de milioane de români. DNSC cere actualizare urgentă - Hepta

"Există indicii de exploatare activă, iar actualizarea de urgenţă este esenţială pentru securitatea dispozitivelor. Au fost raportate mai multe vulnerabilităţi critice în browser-ul Google Chrome (...) Atenţie! Nu doar aplicaţia software Google Chrome este vulnerabilă, ci şi alte aplicaţii de tip browser, bazate pe Chromium, precum Microsoft Edge, Brave, Opera, Epic, Comodo Dragon, SRWare Iron, Ungoogled Chromium, SlimBrowser sau Vivaldi, care sunt afectate de aceleaşi vulnerabilităţi şi necesită actualizare. Vulnerabilităţile în cauză sunt CVE-2025-13223 şi CVE-2025-13224, ambele de tip "type confusion". Această eroare determină browser-ul să interpreteze greşit tipul unui obiect şi poate fi exploatată pentru rularea neautorizată a unui cod maliţios sau provocarea unor blocări ale aplicaţiei", notează sursa citată.

Google a confirmat că vulnerabilitatea CVE-2025-13223 este deja exploatată activ, iar din acest motiv, DNSC le recomandă tuturor utilizatorilor să își actualizeze browserul la cea mai recentă versiune disponibilă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

dnsc google chrome
Înapoi la Homepage
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Imagini emoţioante cu Gigi Becali, în biserică. Ieri s-a operat, astăzi a plâns la slujbă
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Detalii despre operaţia suferită de Gigi Becali: “Îl chinuiau durerile! A băgat sute de mii de euro în aparatură la Palat”
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Scandal de telenovelă cu o senatoare POT: A fost luată la bătaie de soția bărbatului pe care îl vizita într-un apartament din Capitală
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii?
Observator » Evenimente » Breșe de securitate în browserele folosite de milioane de români. DNSC cere actualizare urgentă