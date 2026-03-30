În epoca vitezei și a tehnologiei moderne, gătitul devine, încet-încet, high-tech. Tot mai mulți români lasă în urmă metodele clasice și aleg soluții inteligente, care le simplifică viața și le economisesc timp. De la aparate deja obișnuite, până la dispozitive controlate direct de pe telefon, bucătăria se transformă într-un spațiu în care tehnologia face aproape totul.

"Știi care este cel mai scump ingredient din bucătărie? Timpul, iar în 2026 tocmai pe el încearcă tehnologia să îl salveze. În plus te invita şi să gătești. Nu mai ai nevoie de carte de bucate, ai un click si o aplicație pe telefon. Iar inteligenţa artificială face totul în locul tău. Nici frigiderul nu mai e un loc unde doar ţii mâncarea. Acum vede, în timp real, ce ai înăuntru și îţi face pe loc lista de cumpărături. Practic îţi spune ce-ţi lipseşte înainte să îţi dai tu seama. Ușor, nu?", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

Tehnologia schimbă complet felul în care gătim: mai puțin efort, mai mult control… și totul la un click distanță. Eliza e proaspătă mămică și a văzut rapid avantajele electrocasnicelor high tech. Pentru că, în bucătăria viitorului, nici măcar aluatul nu mai cere atenție constantă.

Electrocasnicele inteligente economisesc timp și efort

"Dacă selectez programul poate să şi coacă. Pot să plec în parc, am băgat pâinea, dospeşte, mă anunţă pe telefon că s-a terminat de dospit, îi dau la copt şi asta este, când mă întorc acasă, pâinea este gata", a spus Eliza Cojoacă.

"Auzisem de electrocasnice care te ajută să economiseşti timp și, fiind proaspăt părinți, tot timpul pe care-l avem, vrem să i-l dedicăm micuței noastre, așa că orice ajutor în bucătărie și nu numai este binevenit, chiar și robotul cu care aspirăm, seara îi dăm drumul, dimineaţa e curățenie", a adăugat aceasta.

Bucătăria începe să semene mai degrabă cu un panou de comandă.

Cât costă tehnologia din bucătăria viitorului

Un cuptor inteligent ajunge până la 17.000 de lei, iar un frigider până la 12.000. Mai scumpe sunt însă plitele. Costă aproape 20.000.

"Prima reacție e nu-mi vine să cred, dar pană la urmă să înțeleg cât de mult mă ajută. Vin cu foarte multe rețete și te ajută că nu mai stai să te gândeşti să cauți, că iar e timpul tău pierdu. Doar ai intrat, ai apăsat două butoane și ai reţeta în față", a subliniat Natalia Plotenco, proprietar de magazin.

Vânzările electrocasnicelor au crescut cu aproximativ 30% în ultimii ani.

