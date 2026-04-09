Într-o lume în care granița dintre știință și realitate devine din ce în ce mai subțire, tehnologia începe să devină partenerul nostru de dialog sau de lucru. În platoul Observator 16 a fost prezent un exemplu concret al progresului tehnologic: robotul umanoid Fiirion. Alături de el, a fost şi Cristian Doicin, profesor la Universitatea Politehnica București, o voce importantă în domeniul cercetării și al inovației care a încercat să explice mecanismele din spatele acestei revoluții tehnologice, dar și implicațiile ei pentru oameni.

"Vedem că roboții coboară din filmele science fiction și intră în viața reală. Și provocarea este nu dacă trebuie să ne obișnuim cu ei, ci cum să ne adaptăm și cum să învățăm, să coexistăm. Dat fiind faptul că deja în fabrici sunt implementați, îi putem vedea în spitale, în educație, au pătruns de asemenea. Și dorința noastră este de a înțelege că sunt dincolo de niște obiecte de amuzament, niște platforme tehnologice de dezvoltare și de cercetare pe care atât studenții cât și noi putem învăța", a spus profesorul Cristian Doicin.

Roboţii umanoizi ca Fiirion reprezintă un exemplu concret al progresului tehnologic şi încep să devină din ce în ce mai prezenţi în vieţile noastre.

"Ei sunt deja aici. Lucrăm cu ei și au trecut de partea în care erau doar interesanți sau distractivi. Acum programăm și cercetăm, pentru că ei sunt o expresie a Physical AI - inteligența artificială care interacționează cu lumea fizică prin diverse acțiuni, simple la început, dar tot mai complexe în viitor", a spus Cristian Doicin.

Articolul continuă după reclamă

Întrebat de ce oamenii nu are trebui să se sperie de o astfel de tehnologie, profesorul a lăsat robotul să rsăpundă.

"Nu de roboți ar trebui să ne temem, ci de lipsa pregătirii pentru lumea în care roboții și inteligența artificială devin normale", a spus Fiirion.

"Datoria noastră acum este nu de a ne împotrivi, ci de a învăța să colaborăm, să coexistăm, păstrând implicarea umană în tot ceea ce înseamnă decizie chiar în legătură cu acești roboți", a completat Cristian Doicin.

Pentru amuzamentul publicului, Firion a demonstrat abilitățile sale de dans.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să împărţiţi maşina şi costurile cu prietenii pentru drumul de Paşte? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰