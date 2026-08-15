Restricții de circulație pe Centura Bacăului timp de 2 săptămâni. Ce rute ocolitoare au șoferii la dispoziție
Centura Bacăului urmează să fie închisă circulației în perioada 17-31 august, pentru lucrări necesare conectării la noile sectoare ale autostrăzii A7.
Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să își pregătească din timp traseul, fiind recomandate mai multe rute alternative către Suceava, Vaslui și Piatra Neamț.
"Tranzitezi municipiul Bacău în perioada 17-31 august? Iată ce trebuie să știi:
Începând de luni, 17 august, ora 07:00, vor intra în vigoare restricțiile de circulație pe Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7.
Tronsonul va fi închis pentru realizarea lucrărilor de racordare la noile sectoare ale autostrăzii.
"Dacă tranzitezi municipiul Bacău, iată rutele alternative pe care le poți utiliza pentru a ajunge la destinație în această perioadă:
București → Suceava
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- Ambulanţieri acuzaţi că au oprit să cumpere pepene în timpul unei intervenţii, în Bacău
- Motan dispărut după un zbor din Bacău, găsit după 17 zile pe Aeroportul Bruxelles. Mişu "evadase" din...
DN2 → DJ252D → DJ252B → DJ252 → DN2F → Calea Bârladului (municipiul Bacău) → Calea Romanului (municipiul Bacău) → DN2;
DN2 → DN2T → DN11 → Str. Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) → DN2G → DJ119B → DN15 → DN2U → DN2;
București → Vaslui
DN2 → DJ252D → DJ252B → DJ252 → DN2F;
București → Piatra Neamț
DN2 → DN2T → DN11 → Str. Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) → DN2G → DJ119B → DN15.
Planificați-vă traseul din timp și alegeți ruta potrivită, pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.
Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și circulați cu atenție!", a transmis IPJ Bacău.