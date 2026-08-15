Restricții de circulație pe Centura Bacăului timp de 2 săptămâni. Ce rute ocolitoare au șoferii la dispoziție

Centura Bacăului urmează să fie închisă circulației în perioada 17-31 august, pentru lucrări necesare conectării la noile sectoare ale autostrăzii A7.

Restricții de circulație pe Centura Bacăului timp de 2 săptămâni - Facebook/DRDP Iasi Oficial

Șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să își pregătească din timp traseul, fiind recomandate mai multe rute alternative către Suceava, Vaslui și Piatra Neamț.

"Tranzitezi municipiul Bacău în perioada 17-31 august? Iată ce trebuie să știi:

Începând de luni, 17 august, ora 07:00, vor intra în vigoare restricțiile de circulație pe Varianta Ocolitoare a municipiului Bacău, parte a Autostrăzii A7.

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Tronsonul va fi închis pentru realizarea lucrărilor de racordare la noile sectoare ale autostrăzii.

"Dacă tranzitezi municipiul Bacău, iată rutele alternative pe care le poți utiliza pentru a ajunge la destinație în această perioadă:

București → Suceava

DN2 → DJ252D → DJ252B → DJ252 → DN2F → Calea Bârladului (municipiul Bacău) → Calea Romanului (municipiul Bacău) → DN2;

DN2 → DN2T → DN11 → Str. Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) → DN2G → DJ119B → DN15 → DN2U → DN2;

București → Vaslui

DN2 → DJ252D → DJ252B → DJ252 → DN2F;

București → Piatra Neamț

DN2 → DN2T → DN11 → Str. Arcadie Șeptilici (municipiul Bacău) → DN2G → DJ119B → DN15.

Planificați-vă traseul din timp și alegeți ruta potrivită, pentru a evita ambuteiajele și întârzierile.

Respectați indicațiile polițiștilor rutieri și circulați cu atenție!", a transmis IPJ Bacău.