David Popovici se întoarce în România după dubla de aur cucerită la Campionatele Europene de la Paris și se pregătește pentru o vacanță în care vrea să descopere locuri mai puțin aglomerate din țară.

"Merg la psiholog". David Popovici, dezvăluiri după dubla de aur de la Paris - Profimedia

Campionul român a vorbit pentru TVR Sport și despre importanța psihologului în viața sa și despre "liniștea" pe care o consideră una dintre superputerile sale. După emoțiile puternice de la Paris, David Popovici spune că începe treptat să se relaxeze și să revină la starea obișnuită.

Popovici spune că nu face mental coaching, dar merge la psiholog

El consideră că, la nivelul performanței de top, pregătirea fizică nu este suficientă: diferența se face în plan mental, iar capacitatea de a-ți păstra liniștea și echilibrul poate deveni un adevărat avantaj. David Popovici, despre psiholog și presiunea performanței: "E foarte important să vorbești cu cineva". Pentru el, faptul că este împăcat cu sine și reușește să-și păstreze calmul reprezintă una dintre principalele sale "superputeri".

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"Acum, dacă a trecut o noapte, m-am liniștit un pic, sunt mai calm și parcă îmi dau voie din ce în ce să mă relaxez un pic, să mă detensionez. Îmi revin un pic la setările de om normal. (...) Într-o anumită măsură, oricine poate să vină la bazin în cazul nostru, să înoate câte 15 km pe zi, să meargă la sală în aceeași zi și să o facă timp de luni sau ani de zile, în timp ce diferența asta de sutimi se face undeva în tărâmul ăsta al mentalului. I-aș zice o liniște pe care dacă o ai, o poți folosi, te poate avantaja extraordinar de mult. Deci, liniștea pe care o am acum și faptul că sunt împăcat eu cu mine e una dintre, aș zice, superputerele mele acum", a declarat David Popovici pentru TVR.

Popovici spune că nu face mental coaching, dar merge la psiholog. După Jocurile Olimpice și-a dat seama că are nevoie de un alt tip de discuție, mai apropiat de ceea ce numește el "psiholog de oameni", pentru a putea vorbi deschis despre lucrurile care îl apasă. Înotătorul consideră că este important să ai alături o persoană care te înțelege și care, prin întrebările potrivite, te ajută să găsești singur răspunsurile și concluziile de care ai nevoie.

David Popovici, planuri pentru vacanță: Via Transilvanica, Transalpina și Transfăgărășanul sunt pe listă

Acum, Popovici își dorește o vacanță în România, în care să descopere mai mult din țara sa. Își propune să parcurgă o parte din Via Transilvanica și să străbată cu mașina drumuri montane precum Transalpina și Transfăgărășanul.

Sportivul spune că, deși a călătorit mult prin Europa încă din copilărie, datorită înotului, a văzut prea puțin din România și vrea acum să descopere locuri noi și liniștite, unde ritmul vieții este mai lent decât cel cu care este obișnuit.