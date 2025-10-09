Primăria Capitalei ar putea introduce o taxă de acces în oraş. Potrivit unui proiect depus de un consilier local PSD, cei care au maşinile înmatriculate în provincie vor fi obligaţi să achite 20 de lei pe zi sau 6.000 de lei pe an dacă vor să traverseze Bucureştiul. Din banii strânşi, municipalitatea promite park and ride-uri la marginea oraşului. Specialiştii spun că măsura taxării nu va rezolva însă problema traficului.

În jur de 400.000 de şoferi din provincie traversează Bucureştiul în fiecare zi. Adică aproximativ 20% din totalul maşinilor întâlnite în traficul din Capitală nu au numere de înmatriculare de Bucureşti sau Ilfov. Ei sunt cei care ar putea fi obligaţi să achite o taxă de acces.

Pentru autoturisme tarifele pornesc de la 3,5 euro pe zi şi ajung la 6 euro pe săptămână, aproape 10 euro pe lună şi 50 euro pe an. Taxele cresc treptat în funcţie de dimensiunea autovehiculului. Spre exemplu, pentru cele cu masă totală de până în 3,5 tone, taxa ajunge la aproape 100 de euro pe an.

Cele mai mari taxe au fost gândite pentru camioanele de 12 tone sau mai mult: tariful pe zi este de 11 euro iar pe an depăşeşte 1.200 de euro. Un şofer de microbuz va plăti 4 euro zilnic sau 320 de euro pe an iar unul de autocar, 7 euro pe zi sau 560 de euro pentru un an întreg.

Municipalitatea promite că din banii strânşi va ridica parcări la toate intrările în oraş, unde şoferii să îşi lase maşinile. Până vor fi construite însă, iniţiatorul proiectului le propune şoferilor rute ocolitoare.

"E foarte usor să pui prima oară taxe fără să ai un plan concret şi restul lucrurilor care trebuie făcute vor fi într-un viitor incert", explică Corneliu Belciug, director programe Asociația Green Revolution.

Dacă va trece de votul consilierilor generali, taxa ar putea să fie instituită cel mai devreme la 1 septembrie 2026. Planul este ca şoferii să fie monitorizaţi cu ajutorul unor camere inteligente şi amendaţi dacă nu achită tariful. Cei cu maşini full electric vor fi exceptaţi de la plata acestei roviniete.

