Cel puţin 300.000 de oameni, cam cât populaţia Clujului, au frisoane când se gândesc că vine iarna. Bucureştiul riscă să intre în iarnă fără una dintre marile centrale termice, distrusă de incendii repetate. Autorităţile spun că reparaţiile vor fi gata până vine frigul, dar oamenii se tem că obişnuitele întârzieri îi vor lăsa fără apă caldă şi căldură în sezonul rece.

Incendiile din primăvară au scos din funcţiune centrala de termoficare din vestul Capitalei. Termocentrala care alimentează 2.300 de blocuri din patru sectoare are nevoie de reparaţii vitale.

În urma celor două incendii de la CET Vest, lucrările de reparaţii au inceput în luna iunie şi se vor încheia abia în 15 noiembrie. Din cele două puncte de transformare afectate de foc, unul va fi complet înlocuit, iar celălalt va fi reparat. În plus ELCEN va monta două puncte electrice modulare noi.

Reparaţiile costă 10 milioane de euro şi ar trebui terminate în noiembrie. Dacă lucrările se vor prelungi, apartamentele branşate la CET Vest vor fi alimentate de alte centrale. Există, însă, riscul ca apa caldă și căldura să ajungă doar "călduţe" sau deloc la blocurile îndepărtate.

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"Sperăm să fie o iarnă blândă. Noi vom livra la capacităţile normale, doar că într-adevăr sistemul este condiţionat şi de partea de transport şi de distribuţie.", spune Mirela-Adriana Pavel, director ELCEN.

Municipalitatea anunţă că a înlocuit, anul acesta, 100 de kilometri de ţevi de termoficare şi că vrea să modernizeze încă trei mari centrale: Sud, Grozăveşti şi Progresu. Lucrările costă peste cinci miliarde de lei şi vor începe anul viitor.

"Până la începutul anului viitor va trebui să încheiem contractele cu ofertanţii căştigători şi să incepem etapa de executie. În linie dreaptă va intra Progresul primul.", adaugă Mirela-Adriana Pavel, director ELCEN.

Între timp, primarul Bucureştiului vrea să majoreze preţul căldurii şi al apei calde.

"Nu a mai crescut din 2022. Oricum dacă va fi o creştere nu va mai fi o creştere cu 100%. Va fi o creştere mai mică dar acest lucru trebuie să îl discut cu multele grupuri politice din consiliul general.", explică Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

"Dacă în conditiile date pana acum nu mai putem, să plătim facturile din iarnă, dacă vor veni si mai mari cel putin pt 80% din locuitorii acestui bloc va fi foarte greu. Acele contuare credem că nu funcţionează corect.", spune Ion Ioneşti, preşedinte de bloc.

Mai multe asociaţii de locatari vor să dea în judecată compania de teromificare pentru că iarna aceasta au primit facturi şi cu 50% mai mari decât anul trecut.