Nu mai e niciun secret că Bucovina este locul unde tradiţiile sunt păstrate cu sfinţenie, iar cei care şi-au petrecut sărbătorile aici au avut parte de un Crăciun autentic. La pensiunile din Gura Humorului, turiştii s-au reunit în jurul meselor îmbelşugate. Cârnaţii, muschiuleţul sau slăninuța au stat la loc de cinste în afumători, ca mai apoi să le încânte papilele gustative ale turiştilor.

La o pensiune din Gura Humorului, doamna Maria s-a strâns în jurul mesei cu toţi copiii plecaţi departe de casă. Au vrut să petreacă Crăciunul într-o atmosferă autentică, care să le aducă aminte de copilărie şi de sărbătorile petrecute în sânul familiei, aşa că au ales fără să stea prea mult pe gânduri - Bucovina.

"Veniţi fiecare din Irlanda, din Italia, o soră în România. Acum ne-am întâlnit cu toţii, primul Crăciun sărbătorit absolut cu toţii", spun copiii doamnei Maria.

"Mă bucur că sunt cu copiii mei aici, cu prieteni, cu nepoţi, cu de toate. Şi eu sunt foarte mulţumită", spune Maria Adămuţă.

"Un Crăciun foarte fericit pentru că ne-am mai întâlnit dar nu chiar toţi. Noi suntem 6 fraţi, 4 surori şi 2 băieţi. De asta e şi mama foarte emoţionată şi noi la fel pentru că e foarte frumos", spun copiii doamnei Maria.

Iar gazdele le-au pus tot ce au mai bun pe masă, de la hribii cu smântână, până la cârnaţii afumaţi, toate au fost pregătite cu drag.

"În momentul în care au venit au fost primiţi cu întâmpinarea, aşa cum îi spunem noi, cu plăcinte poale în brâu, cu slăninuţă, cu pâine prăjită cu untură şi cu ceapă, o ţuică şi o afinată", spune Gheorghe Niţă, administrator pensiune.

"Nu a lipsit nici pomana porcului, iar Vedeta noastră este acestă afumătoare în care avem preparatele noastre, cârnaţi proaspeşi afumaţi, cotlet, avem o ceafă. Culoarea este perfectă, s-a afumat aproape în totalitate, acum tăiem un pic", spune Lucian Julei, bucătar.

Şi cum în această zonă obiceirule trebuie respectate până la capăt, copiii şi-au colindat mama, iar la final au fost răsplătiţi ca odinioară.

"Sperăm să mai urmeze şi alţi ani să ne adunăm cu toţii împreună. Mama să fie sănătoasă, să ne mai primească, să ne mai dea câte un măr, câte o nucă, câte o portocală, cu ce are şi dumneaei prin casă", spun copiii doamnei Maria.

Gura Humorului este una dintre cele mai iubite staţiuni turistice de la noi din ţară, unde tot mai mulţi români aleg să-şi petreacă sărbătorile.

