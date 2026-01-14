Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Business class la low-cost: Wizz Air lansează un nou tip de bilet, disponibil și din București

Wizz Air a lansat un nou tip de bilet „business class”, care oferă facilități premium precum îmbarcare prioritară, gustare și băutură gratuită, două bagaje de mână și blocarea locului din mijloc pentru mai mult spațiu. Serviciul este disponibil doar pe anumite rute europene, inclusiv către și dinspre București Otopeni.

de Redactia Observator

la 14.01.2026 , 08:45
Business class la low-cost: Wizz Air lansează un nou tip de bilet, disponibil și din București Avion Wizz Air - Profimedia

Compania a efectuat un test în decembrie și în ianuarie a confirmat că noile bilete vor fi lansate contra unei taxe suplimentare.

Noul serviciu va fi disponibil doar pentru o serie de destinații din Europa. Pe listă au fost trecute aeroporturile București Otopeni, Budapesta, Varșovia, Londra Luton, Londra Gatwick și Roma Fiumicino. Reprezentanții companiei nu au anunțat cât va costa serviciul, scrie Mediafax.

Revine programul „All You Can Fly”

Articolul continuă după reclamă

Recent, compania a confirmat revenirea la schema sa All You Can Fly. Pentru o plată anuală unică în valoare de 499,99 euro, schema permite clienților să călătorească în rețeaua sa contra unei taxe de rezervare per zbor de 9,99 euro.

Pasagerii pot vizualiza zborurile disponibile pentru acest serviciu doar cu trei zile înainte, ceea ce îl face mai potrivit pentru călătorii cu un program flexibil.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

wizz air bilete business class
Înapoi la Homepage
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
Imagini incendiare cu Rihanna în lenjerie intimă. Cum arată vedeta după al 3-lea copil
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Cum se trăiește în cel mai geros oraș din lume, unde - 40 de grade este temperatura normală. O femeie arată ce face când iese din casă
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Panică într-un avion! Pasagerii au auzit zgomote și țipete din compartimentul de cală: ”Nu am mai pățit așa ceva în viața mea”
Comentarii


Întrebarea zilei
Obişnuiţi să donaţi sânge?
Observator » Evenimente » Business class la low-cost: Wizz Air lansează un nou tip de bilet, disponibil și din București