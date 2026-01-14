Business class la low-cost: Wizz Air lansează un nou tip de bilet, disponibil și din București

Wizz Air a lansat un nou tip de bilet „business class”, care oferă facilități premium precum îmbarcare prioritară, gustare și băutură gratuită, două bagaje de mână și blocarea locului din mijloc pentru mai mult spațiu. Serviciul este disponibil doar pe anumite rute europene, inclusiv către și dinspre București Otopeni.

Compania a efectuat un test în decembrie și în ianuarie a confirmat că noile bilete vor fi lansate contra unei taxe suplimentare.

Noul serviciu va fi disponibil doar pentru o serie de destinații din Europa. Pe listă au fost trecute aeroporturile București Otopeni, Budapesta, Varșovia, Londra Luton, Londra Gatwick și Roma Fiumicino. Reprezentanții companiei nu au anunțat cât va costa serviciul, scrie Mediafax.

Revine programul „All You Can Fly”

Recent, compania a confirmat revenirea la schema sa All You Can Fly. Pentru o plată anuală unică în valoare de 499,99 euro, schema permite clienților să călătorească în rețeaua sa contra unei taxe de rezervare per zbor de 9,99 euro.

Pasagerii pot vizualiza zborurile disponibile pentru acest serviciu doar cu trei zile înainte, ceea ce îl face mai potrivit pentru călătorii cu un program flexibil.

