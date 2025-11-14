Cadavrul unei femei, descoperit lângă o cale ferată din Bacău. Pe trup avea urme de lovituri de cuțit

Poliţiştii din Bacău sunt în alertă după ce cadavrul unei femei de aproximativ 30 de ani a fost găsit lângă o cale ferată. Anchetatorii pornesc de la ipoteza unei crime după ce pe corpul tinerei au descoperit mai multe lovituri de cuţit.

Continuă verificările în acest caz. Este greu de spus în acest moment dacă este vorba despre o crimă sau un altfel de incident. Toate variantele sunt luate în considerare de către anchetatori. Aceștia au identificat victima - o fată de 26 de ani, care a fost găsită fără viață de către un bărbat de 36 de ani.

S-a sunat la 112, însă în momentul în care au ajuns la fața locului, polițiștii și echipajele medicale nu au mai putut să facă altceva decât să constate decesul. Se bănuiește că tânăra ar fi murit seara trecută. Are pe corp, mai ales în zona capului, mai multe răni care par a fi făcute prin înjunghiere.

Abia după ce va fi făcută necropsia se va putea spune cu exactitate dacă vorm despre un omor sau altceva. Este luată în calcul inclusiv varianta că nu acolo ar fi avut loc incidentul, ci a fost adusă în locul respectiv, mai ales că un martor susține că aseară, în jurul orei 21:00, ar fi auzit în zonă o femeie strigând după ajutor și spunând că cineva vrea să o omoare. S-a deschis un dosar penal în acest caz.

