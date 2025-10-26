Cadoul Preafericitului Părinte Daniel pentru Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțumit, în cuvântul adresat după sfințirea picturii Catedralei Naționale, Patriarhului Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, despre a cărui prezență a spus că este o mărturie a unității în Ortodoxie.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel i-a mulțimuit Sanctității Sale, "care ne-a onorat cu prezența și alături de care am săvârșit slujba de sfințire a Catedralei Naționale".

"Prezența Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, atât la sfințirea Altarului Catedralei Naționale din București în anul 2018, cât și anul acesta, 2025, la sfințirea picturii Catedralei, este o mărturie a unității în Ortodoxie și a sprijinului constant al Patriarhiei Ecumenice pentru libertatea administrativă și demnitatea bisericilor locale", a precizat Patriarhul României, citat de Basilica, agenția de știri a Patriarhiei.

Dragostea de sfinți a Sanctității Sale apropie mai mult Bisericile Ortodoxe surori, iar prin cei patru sfinți cuvioși români aghioriți, Sfântul Cuvios Dionise Vatopedinul de la Colciu și Sfinții Cuvioși Petroniu Prodromitul, Nifon și Nectarie Protopsaltul de la Prodromu, pe care Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice i-a inclus în Sinaxarul Bisericii anul acesta, 2025, în ședințele de lucru din luna august și luna octombrie, ne oferă modele concrete de comuniune și cooperare în Domnul nostru Iisus Hristos", a mai precizat Patriarhul Daniel.

Patriarhul României i-a dăruit Patriarhului Ecumenic o icoană a Sf. Ap. Bartolomeu, amintind că este prezent la slujbă în ziua de pomenire a Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir, așadar de sărbătoarea numelui de botez (Dimitrios) al Sanctității Sale.

