De astăzi, centrul capitalei redevine al oamenilor. Timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei şi alte artere din zona centrală vor fi pietonale. Fără trafic şi claxoane, cu plimbări în aer liber într-un Bucureşti vibrant. Bucuria pietonilor nervii şoferilor, care trebuie să ocolească mult şi pierd astfel timp preţios. Nici cei care locuiesc în zonă nu sunt fericiţi. Se plâng de zgomot şi de valul de oameni care se revarsă pe sub ferestrele lor. Anul trecut, peste un milion de bucureşteni şi turişti s-au bucurat de "Străzi Deschise".

Calea Victoriei rămâne o arteră de referinţă pentru centrul Capitalei si este mereu tranzitată de zeci de mii de şoferi şi pietoni. Aşa că orice plimbare pe aici necesită si foarte, foarte multă atenţie. O binecuvântare pentru cei care iubesc plimbările şi profit pentru cei care au afaceri în zonă. De la cafenelele de pe Calea Victoriei, până la comercianții și artiștii independenți, întreaga viaţă urbană a fost revitalizată graţie proiectului iniţiat în 2022.

Cei care locuiesc în zonă se plâng că nu mai au linişte şi intimitate

E primul weekend fără claxoane din acest an, în centrul Capitalei. "O să avem în program ateliere, tururi ghidate, spectacole pt copii, concerte. Şi mâine de la ora 19:00 e noaptea dansului, o invitație pentru toți cei prezenți pe Calea Victoriei de a dansa împreună", a declarat Cristina Nichimiş, consilier Arcub. Pentru unii străzi deschise, pentru alţii străzi închise. Proiectul este o bătaie de cap în plus pentru şoferi care se plâng că au ajuns să-şi petreacă şi weekendul în trafic.

Nu doar şoferii sunt revoltaţi. Cei care locuiesc în zonă se plâng că nu mai au linişte şi intimitate. Mulţi reclamă că nu mai au unde parca şi că inclusiv accesul către casă le este îngreunat Peste 800 de bucureşteni chiar au semnat o petiţie cu numele: "Zona Ion Brezoianu este casa noastră, nu spațiu de evenimente.", după ce strada a intrat, anul acesta, în program. Primăria Capitalei a dat asigurări că evenimentul nu permite muzica dată tare şi că poliţiştii locali vor fi cu urechea pe boxele teraselor de pe Calea Victoriei.

