De mâine, timp de 25 de weekenduri, Calea Victoriei şi, în premieră, Strada Ion Brezoianu se închid pentru maşini şi se deschid pentru plimbări, spectacole, concerte şi activităţi sportive.

Până dimineață, cel mai amplu proiect cultural al Capitalei, "Străzi Deschise", revine începând de mâine, 25 aprilie, și până pe 11 octombrie, transformând orașul într-o promenadă urbană timp de 25 de weekenduri consecutive.

În fiecare sâmbătă și duminică, între orele 10 și 22, Calea Victoriei și, în premieră, strada Ion Brezoianu devin zone pietonale animate de spectacole, concerte, ateliere și activități pentru toate vârstele. Programul include teatru, dans, parade, flashmob-uri, ateliere pentru copii, dar și dezbateri despre urbanism și viitorul orașului.

Pentru primul weekend de mâine, tema este "Orașul construit împreună", cu activități în Piața Revoluției, spectacole stradale, ateliere creative și concerte. Organizatorii estimează peste un milion de participanți la această ediție.

