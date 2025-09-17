Călin Georgescu şi-a făcut apariţia în această dimineaţă la IPJ Ilfov pentru a semna controlul judiciar însoţit de bodyguarzi. A fost prima sa apariție publică după ce a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de stat. ntrebat de jurnalişti cum comentează acuzaţiile, Călin Georgescu a avut un discurs halucinant.

Întreaga declarație a lui Călin Georgescu, declarație făcută pe treptele sediului IPJ Ilfov, după ce a semnat controlul judiciar, a durat câteva minute bune. Este practic același discurs cu care ne-a obișnuit în ultimul an. De această dată a comparat însă dosarul său, dosarul deschis pe numele său, cu dosarul deschis anterior pe numele președintelui Donald Trump.

Călin Georgescu a venit însoțit de aproape 50-60 de susținători, doi dintre ei au fost amendaţi

"Rechizitoriul de ieri este un discurt. Atât. Iar dosarul ca atare e o copie la indigo a dosarului din 2016 al preşedintelui Trump, cu aceleaşi acuze, doar s-au schimbat actorii. Şi aşa cum s-a dovedit adevărul şi s-a arătat adevărul în dosarul preşedintelui Trump, aşa se va arăta adevărul aici. O ţară dăinuieşte prin cei curajoşi care îndrăznesc şi se stinge prin cei laşi care se vând precum Iuda. Acum 2.000 de ani era un Iuda. Acuma sunt milioane de Iuda. Vinovăţia creează minciuna. Iar minciuna creează şantajul care conduce această ţară", a spus Călin Georgescu.



Călin Georgescu a venit și însoțit de aproape 50-60 de susținători. Un obicei deja pentru polițiștii de la IPJ Ilfov să-i vadă în fiecare zi în care Călin Georgescu trebuie să semneze controlul judiciar. Au existat și câteva conflicte. Doi dintre ei au bruscat forțele de ordine, au încercat să rupă cordonul jandarmeriei. A fost momentul în care atât polițiștii de la IPJ Ilfov cât și jandarmii bucureșteni i-au imobilizat pe doi dintre ei și i-au condus la duba, acolo unde au fost amendați cu 2.000, respectiv 3.000 de lei. Nu este însă prima oară când acești susținători sunt agresivi cu forțele de ordine. Același lucru s-a întâmplat și data trecută, în momentul în care Georgescu a venit să semneze controlul judiciar.

Ce urmează mai departe? Călin Georgescu trebuie să afle când va avea primul termen în acest dosar trimis în judecat. Asta după ce judecătorii, bineînțeles, vor studia dosarul, rechizitoriul de mai bine de 300 de pagini pe care l-au primit de la procurori ieri.

