Video Doi taximetrişti din Craiova, tâlhăriţi de adolescenţi. Tinerii, cu vârste între 15 şi 18 ani, prinşi rapid

Doi taximetrişti din Craiova au fost atacaţi şi tâlhăriţi de adolescenţi.

de Redactia Observator

la 09.05.2026 , 13:10
Într-un caz este vorba despre doi tineri de 15 şi 16 ani, care au urcat în taxi sub pretextul că au nevoie de o cursă. Unul dintre ei i-a pus şoferului cuţitul la gât, iar celălalt i-a furat 400 de lei din portofel.

Cei doi au fugit, dar au fost găsiţi de poliţişti şi reţinuţi. În celălalt caz, tot doi tineri, de 17 şi 18 ani, au strâns de gât cu o curea un taximetrist şi i-au furat telefonul. Şi aceştia au fost prinşi de poliţişti şi arestaţi preventiv.

Comentarii


Întrebarea zilei
V-a indus vreodată în eroare Inteligenţa Artificială?
