Acţiune inedită de voluntariat la Iaşi. Un student din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad" a iniţiat o campanie de vaccinare gratuită a iepurilor.

Campanie gratuită de vaccinare a iepurilor, lansată la Iași. "În ultima perioadă au fost multe pierderi" - Facebook/Facultatea de Medicină Veterinară din Iași

Din pasiune pentru animale şi din dorinţa de a promova responsabilitatea faţă de necuvântătoare, Alexandru Pădurariu, un student în anul III la Facultatea de Medicină Veterinară, a demarat o acţiune de voluntariat cu impact comunitar. El oferă servicii de vaccinare pentru iepuri, cu scopul de a contribui la sănătatea şi protecţia acestora, potrivit Agerpres.

"M-am implicat în tot ce ţine de deparazitări, antibiotice, vaccinuri, doar în cazul intervenţiilor chirurgicale apelăm la un medic. Scopul este acela de promovare a vaccinurilor, în ultima perioadă înregistrând-se multe pierderi la iepuri. Sensibilitatea asta nu a apărut peste noapte. Ea s-a format în timp, din toate situaţiile pe care le-am întâlnit, din animalele văzute suferind în tăcere şi din cazurile care ar fi putut fi evitate cu un simplu gest făcut la timp, un vaccin, un tratament, o vizită atunci când era nevoie. De aceea am ales să mă implic, serviciile mele fiind gratuite, singurele costuri fiind cele legate de medicaţie şi achiziţia vaccinului. Merg la oameni, ajut cât pot, tratez animalele bolnave şi încerc să le ofer o şansă reală la o viaţă mai bună", a povestit Alexandru Pădurariu.

Pentru a aduce în atenţia publicului importanţa îngrijirii animalelor, Alexandru a realizat şi distribuit anunţuri pe reţelele de socializare, prin care subliniază rolul esenţial al proprietarilor în menţinerea stării de bine a prietenilor necuvântători.

Articolul continuă după reclamă

"Nu o fac pentru bani, ci din dorinţa sinceră de a ajuta şi din respect pentru aceste fiinţe care depind de noi. Fiecare gest, oricât de mic ar părea, poate face o diferenţă uriaşă. Iar grija faţă de animale nu este doar o obligaţie, ci o responsabilitate frumoasă, pe care o port cu drag şi seriozitate. Cred cu tărie că prevenţia salvează vieţi, iar atunci când comunitatea se implică, lucrurile chiar se pot schimba în bine", a mai spus Alexandru.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea curajul să vă daţi demisia fără să aveţi un plan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰