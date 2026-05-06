Foloseau banii din traficul de țigări pentru împrumuturi cu camătă. Reţea destructurată la Galaţi
O rețea care combina contrabanda şi cămătăria a fost destructurată de anchetatori, după ce mai multe persoane ar fi derulat activități ilegale cu țigarete și împrumuturi acordate fără autorizație. Din 2024 și până în prezent, suspecții ar fi comercializat țigarete provenite din Republica Moldova, iar banii obținuți ar fi fost folosiți pentru a da împrumuturi cu camătă.
"Astăzi, 6 mai, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Galați, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați, au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Galați, la locuințele unor persoane fizice, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și camătă.", se arată într-un comunicat de presă al Inspectoratului General al Poliției Române.
Din 2024 şi până în prezent, persoanele vizate ar fi colectat, deținut și comercializat țigarete provenite din Republica Moldova, iar sumele de bani obținute din aceste activități ar fi fost utilizate pentru acordarea de împrumuturi, în scopul perceperii de dobânzi lunare, fără a deține autorizație în acest sens.
În urma activităților desfășurate, au fost ridicate, în vederea administrării probatoriului, 568 de pachete de țigarete, precum și înscrisuri, respectiv contracte de împrumut, declarații de împrumut și acte de executare silită.
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Galați continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activități infracționale și a stabilirii răspunderii penale.
