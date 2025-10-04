Locuitorii din Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, au avut parte de o sâmbătă cu adrenalină și motoare turate la maximum. Aceştia au asistat la campionatul național de endurocross pe două sau patru roți. Traseele au fost cu adevărat provocatoare şi nelipsite de obstacole.

Noroi, competiţie şi aventură. Acestea sunt cuvintele care caracterizează etapa cu numărul opt de la Câmpulung Moldovenesc a campionatului național de endurocross.

Aproape 50 de sportivi s-au înscris în competiţie. Vremea capricioasă nu i-a împiedicat să îşi ia porţia de adrenalină.

Sportivii au parcurs trasee cu obstacole naturale.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

