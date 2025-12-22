La Câmpulung Moldovenesc, în județul Suceava, atmosfera de sărbătoare se regăsește la fiecare colț de stradă. Vitrinele și fațadele mai multor clădiri au prins culoare, iar creativitatea și ideile originale pot fi premiate în cadrul unui concurs.

Cei care doresc, se pot înscrie în concurs până la data de 24 decembrie. Chiar dacă nu este niciun fulg de zăpadă, atmosfera de iarnă este creată la Câmpulung Moldovenesc prin decorurile din vitrine şi de pe faţadele clădirilor. Ba mai mult, este şi premiată, vorbim despre premii simbolice, desigur. Premierea celor mai frumoase decoruri va avea loc pe 27 decembrie, în cadrul evenimentului Datini şi obiceiuri de iarnă, iar iniţiativa competiţiei aparţine Primăriei şi Centrului de promovare turistică din Câmpulung Moldovenesc. Însă, în fond, ce contează este implicarea comunităţii pentru a crea această atmosferă festivă a oraşului, indiferent dacă cei care şi-au decorat vitrinele participă sau nu la concurs. La această iniţiativă au luat parte agenţi economici, localnici, unităţi de învăţământ, cu toţii au dat frâu liber imaginaţiei şi au realizat decoruri minunate. Până la urmă, cei mai câştigaţi sunt turiştii şi localnicii care se bucură de aceste decoruri spectaculoase.

Angela Bertea Like Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin. ➜

