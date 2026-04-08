Când pică Paștele în 2027

Paștele din 2027 va fi sărbătorit pe 2 mai. Sărbătoarea Învierii Domnului reprezintă cel mai important moment din calendarul creștin, marcând biruința vieții asupra morții și fundamentul credinței creștine.

În 2027, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 2 mai. De Învierea Domnului, familiile respectă obiceiuri autentice, de la vopsirea ouălor roșii și pregătirea cozonacului, până la participarea la slujba de Înviere.

Cum se calculează data Paştelui

Data Paștelui nu este fixă, ci se stabilește în funcție de un calcul adoptat la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea, din anul 325. Potrivit acestei reguli, Paștele este celebrat în prima duminică după prima lună plină de după echinocțiul de primăvară.

Biserica Ortodoxă folosește în calcul calendarul iulian (pentru echinocțiu și lună plină bisericească), iar Biserica Catolică folosește calendarul gregorian, mai apropiat de cel astronomic actual.

În tradiția catolică, Paștele este calculat după aceleași principii stabilite la Niceea, însă folosind calendarul gregorian, introdus de Papa Grigore al XIII-lea în 1582. Astfel, sărbătoarea are loc tot în prima duminică după prima lună plină care urmează echinocțiului de primăvară, dar datele diferă adesea față de cele ortodoxe.

În unele cazuri, Paștele catolic și cel ortodox coincid, însă de cele mai multe ori sunt la una sau câteva săptămâni distanță. În 2025, Paştele catolic a picat pe 20 aprilie, dată care a coincis cu cel ortodox. Ortodocșii și catolicii vor sărbători Paștele din nou, în aceeași zi, în 2028.

Paştele ortodox până în 2030

2026 - 12 aprilie

2027 - 2 mai

2028 - 16 aprilie

2029 - 8 aprilie

2030 - 28 aprilie

Paştele catolic până în 2030

2026 – 5 aprilie

2027 – 28 martie

2028 – 16 aprilie

2029 – 1 aprilie

2030 – 21 aprilie

Pentru credincioși, Paștele nu este doar o comemorare, ci o trăire profundă a mesajului Învierii. Așa cum spune tradiția bisericească, este momentul în care are loc "omorârea morții, sfărâmarea iadului și începutul vieții veșnice", iar oamenii sunt îndemnați la iertare, împăcare și bucurie.

Sărbătoarea Învierii aduce și unul dintre cele mai puternice îndemnuri spirituale: "să iertăm toate pentru Înviere, pentru a putea rosti împreună Hristos a înviat!".

